Песков назвал спекуляцией сообщения о планах ядерного удара США по Ирану

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Информация СМИ о намерении США применить против Ирана тактическое ядерное оружии — спекуляции, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик сообщила со ссылкой на Белый дом, что Вашингтон не исключает использование тактического ядерного оружия для нанесения удара по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

«Много сейчас спекуляций», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что сейчас присутствует большое количество спекуляций на эту тему, поэтому их невозможно комментировать.

Ранее эксперты международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили, что в иранском Фордо ученые обогатили уран до 83,7%, что близко к 90%, необходимым для ядерного оружия, сообщает The Guardian.

Газета уточнила со ссылкой на свои источники, что президент США Дональд Трамп считает, что американский удар по Ирану имеет смысл только в случае, если возможно полностью уничтожить критически важный объект по обогащению урана в Фордо.

В МАГАТЭ 20 июня сказали, что информация, собранная ее специалистами относительно ядерной программы Ирана, вряд ли может быть использована в качестве основания для начала военных действий.

Кроме того, 19 июня нацразведка США проинформировала сенаторов об отсутствии доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия.

The Guardian также отметила, что Трамп не рассматривает возможность использовать тактическое ядерное оружие в Фордо. Журналистка Fox News Хайнрик назвала эту информацию ложной.

Во вторник, 17 июня, Трамп одобрил планы нападения на Иран, но не принял окончательного решения о том, наносить ли удар по стране и официально присоединяться к воздушной кампании Израиля, сообщало CBS News.