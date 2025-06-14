Bloomberg узнал, кто в G7 против снижения потолка цен на российскую нефть
США выступают против предложения стран «Большой семерки» (G7) снизить потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Европейские страны надеются, что на саммите организации в Канаде та сможет согласовать снижение потолка цен, отмечает агентство. Великобритания и Евросоюз могли бы рассмотреть возможность снизить потолок цен на российскую нефть и без участия США, но это будет не так эффективно, как если бы шаг был одобрен всеми членами «Большой семерки» единогласно, сказал изданию один из собеседников.
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