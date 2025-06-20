Силуанов назвал заложенную в бюджет цену нефти «слишком оптимистичной»

Стоимость Urals опускались ниже отсечки в $60 за баррель, поэтому заложенная в бюджетное правило цена может быть «слишком оптимистичной», считает Силуанов. Правительство обсудит этот вопрос, но будет походить к нему аккуратно

Антон Силуанов (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Правительство планирует обсудить корректировку цены отсечения в бюджетном правиле, текущая цена в $60 за баррель может быть «слишком оптимистичной», заявил министр финансов Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Понимаем, что сегодня $60 за баррель это цена, которая может быть слишком оптимистичной. Сегодня ситуация геополитическая изменилась, но нам надо всегда держать бюджет «сухим», держать бюджет всегда в тонусе, поэтому этот вопрос непростой, мы в правительстве этот вопрос будем обсуждать, я бы так сказал», — сказал Силуанов в интервью «России 24».

Силуанов напомнил, что стоимость Urals, основного экспортного сорта российской нефти, уже опускались ниже этой отсечки. «Видим, что вопрос есть, будем действовать очень внимательно при бюджетном планировании», — сказал глава Минфина. При этом министр отметил, что двигаться в этом направлении следует «планомерно» и «очень аккуратно», чтобы не навредить «расходам, приоритетам, которые выстроены в бюджете».

Бюджетное правило — это механизм, который перераспределяет доходы от экспорта сырья. Его основная задача — снижение влияния цен на сырье на экономику страны. В России новая конструкция бюджетного правила была введена в 2017 году, тогда цена отсечения была установлена на уровне $40 за баррель с ежегодной индексацией на 2%, так что в 2025 году она могла составить $46,9. По бюджетному правилу, при превышении цены отсечки на нефть власти покупают валюту для Фонда национального благосостояния (ФНБ), при снижении — продают. К началу июня ликвидная часть ФНБ, то есть средства на счетах в Банке России, снизилась до 1,3% с 1,5% ВВП месяцем ранее, до 2,84 трлн руб., что эквивалентно $36,16 млрд. В мае средняя цена Urals составила $52,08 за баррель.

Глава Минфина отметил, что в России бюджетная политика адаптируется к ситуации, и один из элементов смягчения — цена отсечки при использовании в бюджетном правиле». «Это дало нам дополнительный ресурс, который был использован для поддержки экономики, людей, все то, что мы делали в рамках мероприятий как ответ на те ограничения, с которыми наша страна столкнулась», — объяснил он.

О необходимости настроить бюджетное правило Силуанов говорит не первый раз. В апреле, выступая на коллегии Минфина, он заявил, что текущая ситуация в мире требует уделить особое внимание устойчивости государственных финансов к разным сценариям. Тогда министр отметил, что за последнее время России удалось снизить зависимость от нефти и газа — доля нефтегазовых доходов в структуре доходов федерального бюджета составляет всего четверть.

Позицию главы Минфина разделяет и Банк России. Советник председателя регулятора Кирилл Тремасов называл вопрос снижения цены отсечения для нефти в рамках бюджетного правила «назревшим». По его словам, снижение цены отсечения станет шагом к бюджетной консолидации и макроэкономической стабильности — это может привести и к уменьшению ключевой ставки.