 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ПМЭФ-2025 ,  
0 

Силуанов назвал заложенную в бюджет цену нефти «слишком оптимистичной»

Сюжет
ПМЭФ-2025
Стоимость Urals опускались ниже отсечки в $60 за баррель, поэтому заложенная в бюджетное правило цена может быть «слишком оптимистичной», считает Силуанов. Правительство обсудит этот вопрос, но будет походить к нему аккуратно
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Правительство планирует обсудить корректировку цены отсечения в бюджетном правиле, текущая цена в $60 за баррель может быть «слишком оптимистичной», заявил министр финансов Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Понимаем, что сегодня $60 за баррель это цена, которая может быть слишком оптимистичной. Сегодня ситуация геополитическая изменилась, но нам надо всегда держать бюджет «сухим», держать бюджет всегда в тонусе, поэтому этот вопрос непростой, мы в правительстве этот вопрос будем обсуждать, я бы так сказал», — сказал Силуанов в интервью «России 24».

Силуанов напомнил, что стоимость Urals, основного экспортного сорта российской нефти, уже опускались ниже этой отсечки. «Видим, что вопрос есть, будем действовать очень внимательно при бюджетном планировании», — сказал глава Минфина. При этом министр отметил, что двигаться в этом направлении следует «планомерно» и «очень аккуратно», чтобы не навредить «расходам, приоритетам, которые выстроены в бюджете».

Бюджетное правило — это механизм, который перераспределяет доходы от экспорта сырья. Его основная задача — снижение влияния цен на сырье на экономику страны. В России новая конструкция бюджетного правила была введена в 2017 году, тогда цена отсечения была установлена на уровне $40 за баррель с ежегодной индексацией на 2%, так что в 2025 году она могла составить $46,9.

По бюджетному правилу, при превышении цены отсечки на нефть власти покупают валюту для Фонда национального благосостояния (ФНБ), при снижении — продают. К началу июня ликвидная часть ФНБ, то есть средства на счетах в Банке России, снизилась до 1,3% с 1,5% ВВП месяцем ранее, до 2,84 трлн руб., что эквивалентно $36,16 млрд. В мае средняя цена Urals составила $52,08 за баррель.

Глава Минфина отметил, что в России бюджетная политика адаптируется к ситуации, и один из элементов смягчения — цена отсечки при использовании в бюджетном правиле». «Это дало нам дополнительный ресурс, который был использован для поддержки экономики, людей, все то, что мы делали в рамках мероприятий как ответ на те ограничения, с которыми наша страна столкнулась», — объяснил он.

В ЦБ назвали назревшим снижение цены отсечения для нефти
Экономика
Фото:LiteHeavy / Shutterstock

О необходимости настроить бюджетное правило Силуанов говорит не первый раз. В апреле, выступая на коллегии Минфина, он заявил, что текущая ситуация в мире требует уделить особое внимание устойчивости государственных финансов к разным сценариям. Тогда министр отметил, что за последнее время России удалось снизить зависимость от нефти и газа — доля нефтегазовых доходов в структуре доходов федерального бюджета составляет всего четверть.

Позицию главы Минфина разделяет и Банк России. Советник председателя регулятора Кирилл Тремасов называл вопрос снижения цены отсечения для нефти в рамках бюджетного правила «назревшим». По его словам, снижение цены отсечения станет шагом к бюджетной консолидации и макроэкономической стабильности — это может привести и к уменьшению ключевой ставки.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева
бюджетное правило нефть цена Urals ПМЭФ
Антон Силуанов фото
Антон Силуанов
политик, экономист, министр финансов России
12 апреля 1963 года
Материалы по теме
Какой может быть новая цена отсечения для нефти по бюджетному правилу
Экономика
Силуанов заявил об отсутствии планов менять отсечку по нефти на трехлетку
Экономика
Цена российской нефти Urals упала ниже $50
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,47) Инвестиции, 08:58 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 78,48 (-0,23) Инвестиции, 08:58
Последствия удара Израиля по ядерному объекту Ирана попали на фото Политика, 12:53
Что нужно знать о потере данных, чтобы уберечь бизнес РБК и RuBackup, 12:50
В России запустили клинические исследования вакцины от рака «Энтеромикс» Общество, 12:50
Ряд стран ЕС решили закрыть Шенген для воевавших на Украине россиян Политика, 12:48
L'Equipe узнала о готовности «Монако» продать Головина Спорт, 12:45
Глава ФНС высказался за легализацию продажи криптовалют в России Крипто, 12:44
Пашинян прилетел в Стамбул для встречи с президентом Турции Политика, 12:44
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
РЭЦ расширит географию продвижения бренда «Сделано в России» Отрасли, 12:25
Каким получился квартал в скандинавском стиле в Даниловском районе Москвы РБК и FORMA, 12:25
Песков оценил возможность посредничества России на Ближнем Востоке Политика, 12:25
Московский метрополитен провел первый платеж цифровым рублем юрлицу Город, 12:19
В МХТ началась церемония прощания с Натальей Теняковой Общество, 12:19
Минобороны сообщило о занятии Московки Политика, 12:17
Глава КАМАЗа рассказал об ответе на нежелание молодежи покупать машины Бизнес, 12:15