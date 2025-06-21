 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Трамп ответил, призовет ли Израиль прекратить удары по Ирану

Трамп: не намерен призывать Израиль прекратить удары по Ирану
Сюжет
Война Израиля и Ирана
По словам Трампа, сейчас сделать такой запрос в адрес Израиля было бы сложно, поскольку, «если кто-то побеждает, это немного сложнее сделать», чем если кто-то проигрывает

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается призывать Израиль прекратить удары по Ирану. Об этом он сообщил журналистам в аэропорту в штате Нью-Джерси

«Я думаю, такой запрос сейчас было бы сложно сделать. Если кто-то побеждает, это немного сложнее сделать, чем если кто-то не побеждает», — сказал Трамп.

В Иране заявили о «крупном израильском заговоре» против главы МИДа Арагчи
Политика
Аббас Арагчи

Президент США усомнился, что Европа может помочь в нынешней ситуации вокруг Ирана. По его мнению, Тегеран хочет вести переговоры с Вашингтоном, а не с Брюсселем.

Предельным сроком, который он готов предоставить Ирану для достижения сделки по ядерной программе, Трамп назвал две недели.

«Мы посмотрим, каким будет этот период времени, но я даю им время, и я бы сказал, что две недели — это максимум», — подчеркнул республиканец.

По словам Трампа, ему трудно понять, зачем Ирану ядерная энергетика, когда у страны есть нефть. «У них — одни из самых крупных месторождений нефти в мире. Я просто не знаю, почему им это нужно для гражданских разработок», — высказался президент США.

«Одно дело, когда определенные страны говорят: мы хотим иметь определенный объем, немного заниматься ядерной [энергетикой], поскольку нам это надо для [выработки] электроэнергии, для кондиционирования воздуха и так далее. Но немного сложно понять, зачем вам это надо, когда у вас одни из крупнейших в мире резервы нефти», — добавил Трамп.

Иран с середины июня обменивается ударами с Израилем. Последний начал против него операцию «Восстающий лев» и заявил, что она направлена на уничтожение иранских ядерной и ракетной программ.

США не вступили в конфликт, но поддержали Израиль, Вашингтон начал переброску военной техники на восток. В Белом доме заявили, что Трамп примет решение насчет возможной атаки на Иран в течение двух недель. Reuters писал, что США вели прямые переговоры с Ираном после того, как Израиль нанес по нему удары. По данным агентства, глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что Тегеран не вернется к ядерным переговорам, если Израиль не прекратит удары.

Тегеран пообещал дать «немедленный отпор в соответствии с конкретным планом» третьей стороне, которая решится поддержать Израиль.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Израиль Иран
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Тегеран опубликовал кадры предполагаемых тайных операций Израиля в Иране
Политика
Россия потребовала от Израиля немедленно прекратить атаки на Иран
Политика
Армия Израиля заявила о пуске Ираном ракет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Госдеп США заявил о прерогативе Трампа принимать решения по Украине Политика, 02:14
Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира Политика, 02:07
FT узнала, зачем Зеленский пошел на перестановки в руководстве ВСУ Политика, 01:54
Трамп посоветовал сенатору Грэму быть осторожнее в высказываниях Политика, 01:50
Над Воронежем и областью сбили несколько беспилотников Политика, 01:31
Трамп ответил, призовет ли Израиль прекратить удары по Ирану Политика, 01:22
В аэропорту Тамбова ограничили полеты Политика, 00:54
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
В Москве задержали обвиняемых в изнасиловании и вымогательстве $18 тыс. Общество, 00:49
Superjet совершил первый длительный полет на российских двигателях ПД-8 Технологии и медиа, 00:40
Глава МИД Ирана встретится с Путиным Политика, 00:38
В Кракове театр убрал украинский флаг с фасада из-за угроз Общество, 00:05
Легендарный клуб под следствием. Кого в России ловили на договорняках Спорт, 00:02
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине Политика, 00:01
Тегеран опубликовал кадры предполагаемых тайных операций Израиля в Иране Политика, 20 июн, 23:53