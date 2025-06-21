Трамп ответил, призовет ли Израиль прекратить удары по Ирану

По словам Трампа, сейчас сделать такой запрос в адрес Израиля было бы сложно, поскольку, «если кто-то побеждает, это немного сложнее сделать», чем если кто-то проигрывает

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается призывать Израиль прекратить удары по Ирану. Об этом он сообщил журналистам в аэропорту в штате Нью-Джерси

«Я думаю, такой запрос сейчас было бы сложно сделать. Если кто-то побеждает, это немного сложнее сделать, чем если кто-то не побеждает», — сказал Трамп.

Президент США усомнился, что Европа может помочь в нынешней ситуации вокруг Ирана. По его мнению, Тегеран хочет вести переговоры с Вашингтоном, а не с Брюсселем.

Предельным сроком, который он готов предоставить Ирану для достижения сделки по ядерной программе, Трамп назвал две недели.

«Мы посмотрим, каким будет этот период времени, но я даю им время, и я бы сказал, что две недели — это максимум», — подчеркнул республиканец.

По словам Трампа, ему трудно понять, зачем Ирану ядерная энергетика, когда у страны есть нефть. «У них — одни из самых крупных месторождений нефти в мире. Я просто не знаю, почему им это нужно для гражданских разработок», — высказался президент США.

«Одно дело, когда определенные страны говорят: мы хотим иметь определенный объем, немного заниматься ядерной [энергетикой], поскольку нам это надо для [выработки] электроэнергии, для кондиционирования воздуха и так далее. Но немного сложно понять, зачем вам это надо, когда у вас одни из крупнейших в мире резервы нефти», — добавил Трамп.

Иран с середины июня обменивается ударами с Израилем. Последний начал против него операцию «Восстающий лев» и заявил, что она направлена на уничтожение иранских ядерной и ракетной программ.

США не вступили в конфликт, но поддержали Израиль, Вашингтон начал переброску военной техники на восток. В Белом доме заявили, что Трамп примет решение насчет возможной атаки на Иран в течение двух недель. Reuters писал, что США вели прямые переговоры с Ираном после того, как Израиль нанес по нему удары. По данным агентства, глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что Тегеран не вернется к ядерным переговорам, если Израиль не прекратит удары.

Тегеран пообещал дать «немедленный отпор в соответствии с конкретным планом» третьей стороне, которая решится поддержать Израиль.