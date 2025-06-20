В Иране заявили о «крупном израильском заговоре» против главы МИДа Арагчи
Израиль может сделать своей мишенью министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, недавно было предотвращено покушение на него, заявил советник главы МИДа Мохаммад Хоссейн Ранджбаран в Х.
«Если бы не меры безопасности, принятые неизвестными солдатами Отечества (бойцами Корпуса стражей исламской революции. — РБК), возможно, несколько дней назад крупный израильский заговор против него в Тегеране был бы осуществлен — но, хвала Аллаху, он провалился», — сообщил он.
По словам Ранджбарана, сам Арагчи «жаждет шахадата» (мученической смерти), подобно «своему кумиру» генералу Касему Сулеймани, который погиб во время удара США в Ираке в 2020 году.
Арагчи занимает пост главы МИДа с августа прошлого года. Его кандидатуру предложил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Министр принимал участие в непрямых переговорах с США по поводу ядерной сделки. По данным Reuters, на неделе с 9-15 июня, после начала израильской операции против Ирана 13 июня, Арагчи несколько раз разговаривал по телефону со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который тоже участвовал в переговорах.
Как заявили источники Reuters, министр сказал спецпосланнику, что Иран не вернется к переговорам о ядерной сделке, если Израиль не прекратит атаки. Переговоры также включали краткое обсуждение предложения США, переданного Ирану в конце мая, направленного на создание регионального консорциума по обогащению урана за пределами Ирана.
Источник иранского агентства Fars назвал информацию Reuters фейковой.
За неделю операции Израиль уничтожил многих высокопоставленных иранских военных, а также физиков-ядерщиков. Политиков среди погибших от атак Израиля не было.
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