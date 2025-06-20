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Война Израиля и Ирана ,  
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В Иране заявили о «крупном израильском заговоре» против главы МИДа Арагчи

Советник заявил о провале крупного заговора Израиля против главы МИД Ирана
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Заговор провалился, рассказал советник министра. За неделю операции Израиль уничтожил многих высокопоставленных иранских военных, а также физиков-ядерщиков. Политиков среди погибших от атак Израиля не было
Аббас Арагчи
Аббас Арагчи (Фото: Iranian Foreign Ministry / WANA / Reuters)

Израиль может сделать своей мишенью министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, недавно было предотвращено покушение на него, заявил советник главы МИДа Мохаммад Хоссейн Ранджбаран в Х.

«Если бы не меры безопасности, принятые неизвестными солдатами Отечества (бойцами Корпуса стражей исламской революции. — РБК), возможно, несколько дней назад крупный израильский заговор против него в Тегеране был бы осуществлен — но, хвала Аллаху, он провалился», — сообщил он.

По словам Ранджбарана, сам Арагчи «жаждет шахадата» (мученической смерти), подобно «своему кумиру» генералу Касему Сулеймани, который погиб во время удара США в Ираке в 2020 году.

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Арагчи занимает пост главы МИДа с августа прошлого года. Его кандидатуру предложил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Министр принимал участие в непрямых переговорах с США по поводу ядерной сделки. По данным Reuters, на неделе с 9-15 июня, после начала израильской операции против Ирана 13 июня, Арагчи несколько раз разговаривал по телефону со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который тоже участвовал в переговорах.

Как заявили источники Reuters, министр сказал спецпосланнику, что Иран не вернется к переговорам о ядерной сделке, если Израиль не прекратит атаки. Переговоры также включали краткое обсуждение предложения США, переданного Ирану в конце мая, направленного на создание регионального консорциума по обогащению урана за пределами Ирана.

Источник иранского агентства Fars назвал информацию Reuters фейковой.

За неделю операции Израиль уничтожил многих высокопоставленных иранских военных, а также физиков-ядерщиков. Политиков среди погибших от атак Израиля не было.

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