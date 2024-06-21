В Словакии возбудили уголовное дело из-за передачи Миг-29 Украине

Украина получила от Словакии 13 МиГ-29 в период, когда правительство было временным из-за вотума недоверия. Действия причастных к передаче нынешняя власть, избранная после выборов, считает незаконными

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В Словакии возбуждены уголовные дела против причастных к передаче Украине в 2023 году истребителей МиГ-29 и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Куб», так как инициаторы решения не имели на это полномочий, заявил госсекретарь Игорь Мелихер, передает Aktuality.sk.

Решение о передаче этой техники и вооружений приняли во время пребывания на посту бывшего премьер-министра Эдуарда Хегера и экс-министра обороны Ярослава Надя, который стал одним из фигурантов дела. Им вменяют совершение диверсии, злоупотребление полномочиями должностного лица и нарушение служебных обязанностей при управлении зарубежной собственностью. Чиновники, отметил Мелихер, совершили неконституционные действия и нарушили соглашения, касающиеся военной техники, тем самым поставив под угрозу граждан Словакии и сделав воздушное пространство страны незащищенным.

Решение о передаче 13 истребителей и ЗРК «Куб» приняли в марте прошлого года. На тот момент Хегер находился в должности и.о. премьер-министра, поскольку в декабре 2022 года парламент выразил вотум недоверия его правительству. В сентябре прошлого года в стране прошли выборы и победу одержала правая партия, а премьером стал Роберт Фицо. В мае этого года на него совершили покушение, он выжил.

Мелихер пояснил, что кабинет министров Хегера как временно назначенный не имел права принимать решение по поводу словацкой военной техники. Нынешний министр обороны Роберт Калиняк называл действия своего предшественника госизменой.

В Кремле заявляли, что передача истребителей Украине еще больше втягивает западные государства в конфликт с Россией, но коренным образом ситуацию на фронте не изменит.