 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

В Словакии возбудили уголовное дело из-за передачи Миг-29 Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Украина получила от Словакии 13 МиГ-29 в период, когда правительство было временным из-за вотума недоверия. Действия причастных к передаче нынешняя власть, избранная после выборов, считает незаконными
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

В Словакии возбуждены уголовные дела против причастных к передаче Украине в 2023 году истребителей МиГ-29 и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Куб», так как инициаторы решения не имели на это полномочий, заявил госсекретарь Игорь Мелихер, передает Aktuality.sk.

Решение о передаче этой техники и вооружений приняли во время пребывания на посту бывшего премьер-министра Эдуарда Хегера и экс-министра обороны Ярослава Надя, который стал одним из фигурантов дела. Им вменяют совершение диверсии, злоупотребление полномочиями должностного лица и нарушение служебных обязанностей при управлении зарубежной собственностью. Чиновники, отметил Мелихер, совершили неконституционные действия и нарушили соглашения, касающиеся военной техники, тем самым поставив под угрозу граждан Словакии и сделав воздушное пространство страны незащищенным.

Премьер Словакии предупредил об эскалации из-за ударов Украины по России
Политика
Роберт Фицо

Решение о передаче 13 истребителей и ЗРК «Куб» приняли в марте прошлого года. На тот момент Хегер находился в должности и.о. премьер-министра, поскольку в декабре 2022 года парламент выразил вотум недоверия его правительству. В сентябре прошлого года в стране прошли выборы и победу одержала правая партия, а премьером стал Роберт Фицо. В мае этого года на него совершили покушение, он выжил.

Мелихер пояснил, что кабинет министров Хегера как временно назначенный не имел права принимать решение по поводу словацкой военной техники. Нынешний министр обороны Роберт Калиняк называл действия своего предшественника госизменой.

В Кремле заявляли, что передача истребителей Украине еще больше втягивает западные государства в конфликт с Россией, но коренным образом ситуацию на фронте не изменит.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Словакия Украина МиГ-29

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Глава Минобороны Словакии счел госизменой передачу Украине МиГ-29
Политика
В Минобороны Словакии посчитали незаконной передачу Киеву 13 МиГ-29
Политика
Премьер Словакии предупредил об эскалации из-за ударов Украины по России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 17:30
В Калининградской области загорелось рыболовецкое судно Общество, 19:44
Бельгия попросила распределить риски по кредиту на $50 млрд для Украины Политика, 19:39
Удар в Одесской области пришелся по прибрежной зоне Политика, 19:36
Польша сравняла счет в матче с Австрией. Что происходит на Евро Спорт, 19:33
Настроения крипторынка «крайне негативные». Как долго это продолжится Крипто, 19:26
Российский форвард подписал контракт с клубом НХЛ с зарплатой $2,1 млн Спорт, 19:19
Пожар на складе МВД в Ростове локализовали на площади 700 кв. м Общество, 19:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эксперты рассказали о борьбе с ожирением как способе сэкономить до 3% ВВП Отрасли, 19:14
В Словакии возбудили уголовное дело из-за передачи Миг-29 Украине Политика, 19:14
Лед и скорость: в Нижнем Новгороде прошел фестиваль фиджитал-спорта Отрасли, 19:06
ПСБ предложил снимать фильмы о рабочих и инженерных профессиях Пресс-релиз, 19:03
В Черногории задержали россиянина по запросу США Политика, 19:02
Пострадавших от лесных пожаров в Вихоревке начали заселять в новое жилье Отрасли, 18:58
В Ростове-на-Дону загорелся склад МВД Общество, 18:58