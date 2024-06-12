Глава Минобороны Словакии счел госизменой передачу Украине МиГ-29

Словакия прошлой весной передала Украине 13 истребителей МиГ-29 и компоненты системы противовоздушной обороны «Куб». Решение было принято при уходившем в отставку правительстве, что противоречит Конституции, заявили в Минобороны

Истребитель МиГ-29 (Фото: KGyST / Wikipedia.org)

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что ведомство потребует завести уголовное дело из-за передачи Украине истребителей МиГ-29, это решение было принято при прежнем глава ведомства Ярославе Наде.

По мнению Калиняка, этот шаг ослабил Вооруженные силы Словакии в нарушение Конституции страны: «И иначе как госизменой в нашем политическом словаре это назвать нельзя» (цитата по SME.sk).

В марте 2023 года правительство Словакии приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29 и компоненты системы противовоздушной обороны «Куб». В апреле 2023-го Надь говорил, что все обещанные самолеты находятся на территории страны.

Словацкий кабмин тогда возглавлял Эдуард Хегер. В декабре 2022 года Национальный совет вынес вотум недоверия его правительству, но оно продолжило работу до формирования нового кабинета. С октября 2023-го премьером стал Роберт Фицо, который выступает против военной помощи Украине.

Как отметил накануне госсекретарь Минобороны Словакии Игор Мелихер, Конституция запрещает уходящему в отставку правительству предпринимать серьезные решения во внешней политике, и к таковым относится «отправка истребителей стоимостью более €500 млн». Он считает, что «МиГи» Украине передали нелегально.

В Кремле заявляли, что передача истребителей Украине еще больше втягивает западные государства в конфликт с Россией, но коренным образом ситуацию на фронте не изменит.