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Военная операция на Украине ,  
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Глава Минобороны Словакии счел госизменой передачу Украине МиГ-29

Сюжет
Военная операция на Украине
Словакия прошлой весной передала Украине 13 истребителей МиГ-29 и компоненты системы противовоздушной обороны «Куб». Решение было принято при уходившем в отставку правительстве, что противоречит Конституции, заявили в Минобороны
Истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 (Фото: KGyST / Wikipedia.org)

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что ведомство потребует завести уголовное дело из-за передачи Украине истребителей МиГ-29, это решение было принято при прежнем глава ведомства Ярославе Наде.

По мнению Калиняка, этот шаг ослабил Вооруженные силы Словакии в нарушение Конституции страны: «И иначе как госизменой в нашем политическом словаре это назвать нельзя» (цитата по SME.sk).

В марте 2023 года правительство Словакии приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29 и компоненты системы противовоздушной обороны «Куб». В апреле 2023-го Надь говорил, что все обещанные самолеты находятся на территории страны.

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Роберт Фицо

Словацкий кабмин тогда возглавлял Эдуард Хегер. В декабре 2022 года Национальный совет вынес вотум недоверия его правительству, но оно продолжило работу до формирования нового кабинета. С октября 2023-го премьером стал Роберт Фицо, который выступает против военной помощи Украине.

Как отметил накануне госсекретарь Минобороны Словакии Игор Мелихер, Конституция запрещает уходящему в отставку правительству предпринимать серьезные решения во внешней политике, и к таковым относится «отправка истребителей стоимостью более €500 млн». Он считает, что «МиГи» Украине передали нелегально.

В Кремле заявляли, что передача истребителей Украине еще больше втягивает западные государства в конфликт с Россией, но коренным образом ситуацию на фронте не изменит.

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Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Словакия МиГ-29 истребители Украина госизмена

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