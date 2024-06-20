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Война санкций ,  
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Reuters узнал о планах США запретить антивирусы «Лаборатории Касперского»

Reuters: Байден хочет запретить продажу антивирусов «Лаборатории Касперского»
Сюжет
Война санкций
Администрация Джо Байдена 20 июня объявит о планах запретить продажу антивирусов «Лаборатории Касперского» в Соединенных Штатах из-за «критических рисков», сообщает Reuters
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Администрация президента США Джо Байдена в четверг, 20 июня, объявит о планах запретить продажу антивирусов «Лаборатории Касперского» в стране, сообщил источник Reuters, который сослался на крупных клиентов компании в Соединенных Штатах.

Собеседник агентства объяснил это «критическими рисками» из-за тесных связей компании с российским правительством. В администрации опасаются, что антивирусное программное обеспечение может «украсть чувствительную информацию с компьютеров, установить вредоносное ПО или задержать критические обновления».

Два других источника рассказали, что «Лабораторию Касперского» также планируют внести в список компаний, на которые распространяются торговые ограничения, что фактически означает запрет американским поставщикам продавать ей товары и услуги.

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Новые ограничения в отношении ПО «Лаборатории Касперского», которые включают в себя запрет на скачивание обновлений, перепродажу и лицензирование софта, вступят в силу 29 сентября, через 100 дней после обнародования, чтобы компании успели найти замену, сообщает Reuters.

В «Лаборатории Касперского» отказались от комментариев РБК.

О том, что администрация Байдена собирается запретить американским компаниям и гражданам использовать ПО «Лаборатории Касперского» из соображений безопасности, в апреле сообщал телеканал CNN со ссылкой на пять чиновников.

В мае глава компании Евгений Касперский, говоря о возможном запрете на использование ее ПО в США, заявил, что у «Лаборатории Касперского» «не очень большой процент клиентов в США, это далеко не самый главный рынок». «Однако нам важно присутствие в каждом регионе, и мы активно работаем для того, чтобы такого не произошло», — отметил он.

В 2017 году Министерство внутренней безопасности США предписало федеральным ведомствам и агентствам удалить установленное у них ПО «Лаборатории Касперского» из-за связей компании с российским правительством. Позднее в том же году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп подписал закон, запрещающий использование ПО «Лаборатории Касперского» гражданским и военным ведомствам федерального правительства.

Ни у «Лаборатории Касперского», ни у кого-либо из ее руководства никогда не было неуместных связей с каким-либо правительством, говорил «Ведомостям» представитель компании в 2017 году.

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Теги
Елена Чернышова
При участии
Екатерина Ясакова
Лаборатория Касперского США

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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