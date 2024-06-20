Reuters узнал о планах США запретить антивирусы «Лаборатории Касперского»
Администрация президента США Джо Байдена в четверг, 20 июня, объявит о планах запретить продажу антивирусов «Лаборатории Касперского» в стране, сообщил источник Reuters, который сослался на крупных клиентов компании в Соединенных Штатах.
Собеседник агентства объяснил это «критическими рисками» из-за тесных связей компании с российским правительством. В администрации опасаются, что антивирусное программное обеспечение может «украсть чувствительную информацию с компьютеров, установить вредоносное ПО или задержать критические обновления».
Два других источника рассказали, что «Лабораторию Касперского» также планируют внести в список компаний, на которые распространяются торговые ограничения, что фактически означает запрет американским поставщикам продавать ей товары и услуги.
Новые ограничения в отношении ПО «Лаборатории Касперского», которые включают в себя запрет на скачивание обновлений, перепродажу и лицензирование софта, вступят в силу 29 сентября, через 100 дней после обнародования, чтобы компании успели найти замену, сообщает Reuters.
В «Лаборатории Касперского» отказались от комментариев РБК.
О том, что администрация Байдена собирается запретить американским компаниям и гражданам использовать ПО «Лаборатории Касперского» из соображений безопасности, в апреле сообщал телеканал CNN со ссылкой на пять чиновников.
В мае глава компании Евгений Касперский, говоря о возможном запрете на использование ее ПО в США, заявил, что у «Лаборатории Касперского» «не очень большой процент клиентов в США, это далеко не самый главный рынок». «Однако нам важно присутствие в каждом регионе, и мы активно работаем для того, чтобы такого не произошло», — отметил он.
В 2017 году Министерство внутренней безопасности США предписало федеральным ведомствам и агентствам удалить установленное у них ПО «Лаборатории Касперского» из-за связей компании с российским правительством. Позднее в том же году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп подписал закон, запрещающий использование ПО «Лаборатории Касперского» гражданским и военным ведомствам федерального правительства.
Ни у «Лаборатории Касперского», ни у кого-либо из ее руководства никогда не было неуместных связей с каким-либо правительством, говорил «Ведомостям» представитель компании в 2017 году.
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