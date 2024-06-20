США запретили использовать в стране антивирусы «Лаборатории Касперского»

Соединенные Штаты с 29 сентября запретят применять и продавать в стране программное обеспечение «Лаборатории Касперского» — АО «Лаборатория Касперского», ООО «Группа компаний Касперского», а также филиал в Великобритании Kaspersky Labs Limited попали под экспортные ограничения, следует из уведомления Минторга США, размещенного в Федеральном регистре.

Министерство обвинило компании в сотрудничестве с российскими военными и разведкой, а также поддержке целей российского правительства в сфере киберразведки. «Kaspersky CyberSecurity (антивирусное программное обеспечение), коммерческое оборудование и программное обеспечение создает неоправданные и неприемлемые риски для национальной безопасности США, а также для безопасности физических лиц в США», — говорится в заявлении.

Ранее о том, что против «Лаборатории Касперского» вскоре могут быть введены американские санкции, писал Reuters. Источник агентства объяснил это «критическими рисками» из-за тесных связей компании с российским правительством. По его словам, в администрации США опасаются, что антивирусное программное обеспечение может «украсть чувствительную информацию с компьютеров, установить вредоносное ПО или задержать критические обновления».

В мае глава компании Евгений Касперский, говоря о возможном запрете на использование ее ПО в США, заявил, что у «Лаборатории Касперского» «не очень большой процент клиентов в США, это далеко не самый главный рынок». «Однако нам важно присутствие в каждом регионе, и мы активно работаем для того, чтобы такого не произошло», — отмечал он.

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