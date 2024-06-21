Кремль отказался обсуждать с США ядерные риски без учета фактора Украины

Россия готова к диалогу с США о ядерных рисках и контроле над вооружениями, заявил Песков, но только к комплексному. В Вашингтоне ранее заявили об открытости к такому разговору, но без привязки к конфликту на Украине

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Москва готова к диалогу с Вашингтоном по вопросам ядерных рисков и контроля над вооружениям, но только с учетом ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее неназванный представитель Совета национальной безопасности заявил «РИА Новости» об открытости США для разговора на эти темы, а также о возможном создании аналога Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией, но без привязки к конфликту на Украине. Собеседник агентства отметил, что Москва неоднократно отклоняла предложения Вашингтона из-за позиции США по поддержке Киева.

«По всей видимости те, кто делал эти заявления, не утруждались тем, чтобы внимательно следить за предыдущими словами президента России. А президент России, говоря о перспективах диалога, сказал, что мы готовы к диалогу с США, заинтересованы в диалоге с США, но только к комплексному диалогу. Вырывать какие-то отдельные сегменты из общего комплекса накопившихся проблем невозможно, и мы этого делать не будем», — заявил Песков.

По его словам, комплексный диалог подразумевает в том числе обсуждение «непосредственной вовлеченности США» в конфликт на Украине. «Но в целом этот диалог крайне востребован, он нужен, потому что проблемы копятся, и очень много проблем, связанных с глобальной архитектурой безопасности», — заключил пресс-секретарь президента России.

Накануне президент России Владимир Путин рассказал о возможных изменениях в ядерной доктрине из-за «понижения порога применения ядерного оружия на Западе». В частности, речь идет о разработке «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности», уточнил он. «И мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять, и ничего в этом особо страшного нет. На это мы обязаны обратить внимание», — уточнил президент.

В Пентагоне назвали подобные заявления «безответственным бряцанием оружия» и заявили об отсутствии необходимости менять уровень готовности ядерных сил США.