Япония ввела санкции против руководства ЦИК, АЛРОСА и «Микрона»
Власти Японии ввели санкции против 11 физлиц и 42 компаний из России, следует из списка, опубликованного на сайте японского МИДа.
Санкции введены против руководства российского Центризбиркома, главы «Тактического ракетного вооружения» и директора «Уралвагонзавода». Среди тех, кто попал под санкции - крупнейшая алмазодобывающая компания АЛРОСА и российского производителя микросхем, чипов для ID документов АО «Микрон».
Ограничения введены против компаний из Казахстана, Индии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Узбекистана за обход ограничений, введенных против России за военную операцию на Украине.
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