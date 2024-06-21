Япония ввела санкции против руководства ЦИК, АЛРОСА и «Микрона»

Власти Японии ввели санкции против 11 физлиц и 42 компаний из России, следует из списка, опубликованного на сайте японского МИДа.

Санкции введены против руководства российского Центризбиркома, главы «Тактического ракетного вооружения» и директора «Уралвагонзавода». Среди тех, кто попал под санкции - крупнейшая алмазодобывающая компания АЛРОСА и российского производителя микросхем, чипов для ID документов АО «Микрон».

Ограничения введены против компаний из Казахстана, Индии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Узбекистана за обход ограничений, введенных против России за военную операцию на Украине.

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