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Военная операция на Украине ,  
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В Краснодарском крае сообщили о массированной атаке беспилотников

Оперштаб: несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись атаке дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Три муниципалитета Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников, сообщил региональный оперштаб. SHOT со ссылкой на очевидцев пишет о возгорании в районе афипской ТЭЦ
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В ночь на 21 июня Темрюкский, Ейский и Северский районы Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских беспилотников, говорится в сообщении регионального оперштаба.

В Темрюкском районе обломки упали на гостиницу в поселке Волна, никто не постралал, постояльцев эвакуировали. В поселке Афипском ПВО сбили беспилотники, разрушений нет.

«Также атака беспилотников была отражена в Ейском районе. Пострадавших со стороны гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры нет», — добавили в оперштабе.

О массированной атаке беспилотников на Краснодарский край ранее сообщали «Осторожно, новости» и SHOT со ссылкой на очевидцев. Как рассказали SHOT местные жители, первые взрывы в Афипском раздались примерно в 1:40 ночи, перед этим был слышен характерный звук пролета БПЛА. После нескольких громких хлопков началось возгорание в районе местной ТЭЦ.

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Афипский НПЗ

После начала спецоперации приграничные с Украиной регионы, в том числе Краснодарский край, регулярно подвергаются ракетным атакам и атакам дронов. Так, в ночь на 20 июня один человек погиб при атаке дрона в Славянске-на-Кубани. Беспилотник упал на частный дом, строение оказалось полностью разрушено. В Славянске-на-Кубани находится Славянский НПЗ. 19 мая там произошло падение дронов, на территории предприятия зафиксировали повреждения.

Москва осуждает удары украинских военных по гражданской инфраструктуре. Кремль в связи с атаками заявлял, что военные России делают все необходимое для защиты российских регионов.

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Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Краснодарский край атака беспилотники Военная операция на Украине ПВО

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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