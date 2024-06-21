В Краснодарском крае сообщили о массированной атаке беспилотников

Три муниципалитета Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников, сообщил региональный оперштаб. SHOT со ссылкой на очевидцев пишет о возгорании в районе афипской ТЭЦ

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В ночь на 21 июня Темрюкский, Ейский и Северский районы Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских беспилотников, говорится в сообщении регионального оперштаба.

В Темрюкском районе обломки упали на гостиницу в поселке Волна, никто не постралал, постояльцев эвакуировали. В поселке Афипском ПВО сбили беспилотники, разрушений нет.

«Также атака беспилотников была отражена в Ейском районе. Пострадавших со стороны гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры нет», — добавили в оперштабе.

О массированной атаке беспилотников на Краснодарский край ранее сообщали «Осторожно, новости» и SHOT со ссылкой на очевидцев. Как рассказали SHOT местные жители, первые взрывы в Афипском раздались примерно в 1:40 ночи, перед этим был слышен характерный звук пролета БПЛА. После нескольких громких хлопков началось возгорание в районе местной ТЭЦ.

После начала спецоперации приграничные с Украиной регионы, в том числе Краснодарский край, регулярно подвергаются ракетным атакам и атакам дронов. Так, в ночь на 20 июня один человек погиб при атаке дрона в Славянске-на-Кубани. Беспилотник упал на частный дом, строение оказалось полностью разрушено. В Славянске-на-Кубани находится Славянский НПЗ. 19 мая там произошло падение дронов, на территории предприятия зафиксировали повреждения.

Москва осуждает удары украинских военных по гражданской инфраструктуре. Кремль в связи с атаками заявлял, что военные России делают все необходимое для защиты российских регионов.