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Военная операция на Украине ,  
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Один человек погиб при атаке дрона ВСУ в Славянске-на-Кубани

Сюжет
Военная операция на Украине
Дрон упал на частный дом, строение полностью разрушено, погибла женщина. Власти также опровергли данные об атаке беспилотников на Афипский НПЗ

Ночью 20 июня в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае дрон ВСУ упал на частный дом, он полностью разрушен, сообщает оперштаб региона.

«На месте работают все оперативные и экстренные службы, разбирают завалы. По предварительной информации, есть погибший», — сказано в сообщении.

Глава региона Вениамин Кондратьев уточнил, что жертва — жительница района.

Оперштаб также опроверг информацию об атаке беспилотников на Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) под Краснодаром. О том, что там сработала система ПВО, сообщал телеграм-канал SHOT, а также «Осторожно, новости». «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет, что от жителей поступили четыре обращения о взрывах в поселке Афипский.

Этой ночью опасность атаки БПЛА была объявлена в Курской, Белгородской и Воронежской областях, в Липецкой действует режим воздушной опасности.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

16 июня вечером Минобороны сообщало о сбитом над Краснодарским краем беспилотнике. Местный портал 93.ru писал, что инцидент произошел в Тихорецке.

В Славянске-на-Кубани находится Славянский НПЗ. 19 мая там произошло падение дронов, на территории предприятия зафиксировали повреждения. В последнее время НПЗ в России часто подвергаются атакам дронов ВСУ.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Краснодарский край беспилотники

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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