Один человек погиб при атаке дрона ВСУ в Славянске-на-Кубани
Ночью 20 июня в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае дрон ВСУ упал на частный дом, он полностью разрушен, сообщает оперштаб региона.
«На месте работают все оперативные и экстренные службы, разбирают завалы. По предварительной информации, есть погибший», — сказано в сообщении.
Глава региона Вениамин Кондратьев уточнил, что жертва — жительница района.
Оперштаб также опроверг информацию об атаке беспилотников на Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) под Краснодаром. О том, что там сработала система ПВО, сообщал телеграм-канал SHOT, а также «Осторожно, новости». «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет, что от жителей поступили четыре обращения о взрывах в поселке Афипский.
Этой ночью опасность атаки БПЛА была объявлена в Курской, Белгородской и Воронежской областях, в Липецкой действует режим воздушной опасности.
16 июня вечером Минобороны сообщало о сбитом над Краснодарским краем беспилотнике. Местный портал 93.ru писал, что инцидент произошел в Тихорецке.
В Славянске-на-Кубани находится Славянский НПЗ. 19 мая там произошло падение дронов, на территории предприятия зафиксировали повреждения. В последнее время НПЗ в России часто подвергаются атакам дронов ВСУ.
Упал — поднялся.
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