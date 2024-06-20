Власти Краснодарского края опровергли сообщения о пожаре на Афипском НПЗ

Данные о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Северском районе Краснодарского края недостоверны, сообщила пресс-служба оперативного штаба региона в телеграм-канале.

«Распространяемая информация о пожаре на Афипском НПЗ не является достоверной», — говорится в сообщении.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона сообщило, что власти получили четыре обращения от жителей о взрывах в поселке Афипский. Ранее о пожаре на территории предприятия в результате взрыва украинских дронов сообщили телеграм-каналы SHOT и «Осторожно, новости».

В ночь на 20 июня в Славянске-на-Кубани, который находится в 94 км от поселка Афипский, украинский дрон упал на частный дом. Строение полностью разрушено, в результате атаки погибла женщина.

Афипский нефтеперерабатывающий завод основан в 1963 году. В Советском Союзе на базе НПЗ впервые был реализован проект получения в больших количествах бензола и других ароматических углеводородов посредством переработки добываемого из недр конденсата. Основная продукция предприятия — бензин газовый стабильный, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, остатки нефтяные тяжелые, сера. Завод является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих производств на юге России. Основным собственником завода через ООО «Афипский НПЗ» является «Ойл Технолоджис», подконтрольное бизнесмену Саит-Саламу Гуцериеву.

В мае 2023 года на Афипском НПЗ произошел пожар из-за взрыва дрона. Огонь локализовали площади в 100 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал. Осенью 2023 года на территории Афипского НПЗ произошло локальное возгорание. Телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что в районе НПЗ произошел взрыв.