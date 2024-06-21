FT назвала атомную отрасль новой мягкой силой России

Российская атомная отрасль продолжает активно развиваться и помогает Кремлю налаживать контакты и расширять влияние в странах глобального Юга, пишет FT. В пример газета приводит контракты на строительство АЭС с Бангладеш и Турцией

Внутрикорпусное устройство реактора на производственной площадке завода "Атоммаш" (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Россия, на чью долю приходится почти половина всех международных соглашений по строительству новых АЭС, успешно продвигает свои атомные проекты в странах глобального Юга, что способствует укреплению ее международных связей и расширению влияния, пишет Financial Times (FT).

Как рассказал газете генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Сама Бильбао-и-Леон, «Росатом» проделывает «потрясающую работу» в Бангладеш, где в настоящее время строится первая в стране АЭС, мощностью 2400 МВт и стоимостью около $12 млрд.

Это один из крупнейших когда-либо инфраструктурных проектов в стране с населением около 170 млн человек, отмечает FT. По завершении строительства станция сможет генерировать около 10% электроэнергии, необходимой стране, где большинство населения страдает от веерных отключений. Вместе с тем, пишет газета, Москва может использовать этот и подобные проекты для того, что бы «связать страны на десятилетия и расширить свое влияние».

Как отмечает FT, основной мягкой силой для России всегда были нефть и газ, однако, после начала спецоперации на Украине и жестких антироссийских санкций, Кремль «лишился привычных рычагов влияния». В то же время атомный сектор, который не находится под санкциями, может создать «долгосрочные политические связи и исключает попытки Запада изолировать режим Путина».

По данным FT, до февраля 2022 года на долю России приходилось около половины всех международных соглашений по строительству АЭС, поставкам реакторов и топлива, выводу из эксплуатации или обращению с отходами. На долю ее основных конкурентов в секторе атомной энергетики — Китая, Франции, Японии, Южной Кореи и США — приходилось около 40% вместе взятых. Россия также доминирует в обогащении урана: по данным газеты, на нее приходится доля в 27,7%, ближайшие конкуренты — Китай (6,3%) и США (4,9%).

Несмотря на санкции в отношении российских компаний и отраслей экономики, сегодня «Росатом» участвует в строительстве более трети новых реакторов, сооружаемых по всему миру, в том числе в Китае, Турции, Индии, Иране и Египте. «Отношения, которые Россия налаживает посредством ядерных проектов, превосходят даже длительные контракты на поставку трубопроводного газа», — говорится в статье.

FT напоминает, что строительство атомной электростанции занимает около 10 лет, а срок службы реактора для новых станций составляет порядка 60 лет. При этом подготовка к демонтажу, включая удаление радиоактивных частей, занимает еще 10-20 лет. «Для страны это очень долгосрочное обязательство иметь российское присутствие. Это не просто фактическое строительство. Это целая экосистема», — заявила научный сотрудник программы ядерной политики Королевского института объединенных служб (RUSI) Дарья Долзикова.

Строя новые АЭС, «Росатом» часто использует модель «строй-владей-эксплуатируй», которая предполагает еще более высокую степень сотрудничества. Так, российская сторона предоставляет все необходимое для обеспечения работы станции, включая персонал, на протяжении всего срока реализации проекта. «Российская сторона относится к станциям так, как будто они принадлежат «Росатому». Единственная роль принимающей страны — покупать электроэнергию у реактора», — указал профессор-исследователь Норвежского института международных отношений (NUPI) Кацпер Шулецкий.

FT пишет, что сегодня «Росатом» играет ключевую роль в усилиях Москвы по развитию отношений с глобальным Югом, а гендиректор госкорпорации Алексей Лихаче за последние два года посетил эти страны почти столько же раз, сколько за весь период с момента своего назначения в 2016-м по 2022 год. Так, компания подписала около двух десятков меморандумов о взаимопонимании со странами Африки и Латинской Америки, включая Зимбабве, Мали, Буркина-Фасо и Бразилию. Также «Росатом» начал подготовку к строительству первой АЭС в Гане и малого модульного реактора в Узбекистане.

Введение санкций против российского атомного сектора обсуждается в ЕС уже продолжительное время, однако пока блок воздерживается от этого шага. На этом настаивали, например, Польша и Литва, однако Венгрия и Болгария высказывались против. «Росатом», в частности, строит новые блоки для АЭС «Пакш» в Венгрии.

Власти России критикуют международные санкции, считая их нелегитимными. Глава МИДа Сергей Лавров отмечал, что последствия ограничительных мер заметны, но страна «постепенно адаптируется к новым реалиям».