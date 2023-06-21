Ярослав Качиньский вернулся на пост вице-премьера Польши

Летом прошлого года Качиньский ушел с поста вице-премьера и главы комитета по нацобороне и делам безопасности. Теперь он будет «единственным вице-премьером», координируя всю работу кабмина, сказал экс-замглавы правительства Сасин

Ярослав Качиньский (Фото: Tomasz Wiktor / Global Look Press)

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский вновь стал вице-премьером страны — он покинул эту должность летом прошлого года, передает Polskie Radio.

При назначении Качиньского на должность президент Польши Анджей Дуда отметил: «В ближайшие месяцы могут быть попытки вмешательства в наши избирательные процессы со стороны одной из мировых держав, которая находится недалеко от нас. Следовательно, необходимо активизировать деятельность правительства и всех властей Польши». По словам президента, он не сомневается, что Качиньский сможет на высшем уровне следить за вопросами безопасности и закупками армии.

До этого Дуда снял с постов вице-премьеров главу Минобороны Мариуша Блащака, министра культуры и национального наследия Петра Глинского, бывшего главу Минсельхоза Генрика Ковальчика и министра государственных активов Яцека Сасина. Президент назначил их соответственно на должности министра национальной обороны, министра культуры и национального наследия, министра-члена Совета министров и министра государственных активов.

Сасин заявил, что роль Качиньского в правительстве будет отличаться от той, что была у него в предыдущий период на посту вице-премьера. «Тогда у него была одна, главная задача: укрепить оборону государства, подготовить и принять закон «О защите Отечества». Теперь он будет координировать все правительственные работы. Отсюда такой знак, что он будет единственным вице-премьером или реальным вице-премьером», — рассказал он.

Закон «О защите Отечества» был принят в Польше весной прошлого года. Он подразумевает, в частности, увеличение численности армии и повышение военных расходов.

Ярослав Качиньский родился в Варшаве в 1949 году. Он является братом президента Польши Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.

В 1970-х годах и начале 1980-х Качиньский строил научную карьеру. В 1980-х годах во времена Польской Народной Республики занимался оппозиционной деятельностью: участвовал в работе профсоюзов, содействовал выпуску подпольных изданий и писал для них.

После образования Республики Польша в 1989 году был депутатом польского сейма нескольких созывов. В 2005 году партия «Право и справедливость», которую Качиньский возглавляет с 2003 года, получила лучший результат на парламентских выборах. На этом фоне он отказался от поста премьер-министра для того, чтобы не ухудшать шансы своего брата на президентских выборах. Последний выиграл выборы, а премьер-министром стал однопартиец Качиньского Казимеж Марцинкевич. После отставки Марцинкевича в июле 2006 года Ярослав Качиньский занял должность премьера в правительстве брата.

На досрочных выборах 2007 года его партия проиграла, он подал в отставку, его место занял Дональд Туск. В 2010-м Качиньский участвовал в выборах президента, но победы не добился.

В 2020 году он вернулся в правительство, когда его возглавлял Матеуш Моравецкий. Премьер пояснял, что приглашение Качиньского должно содействовать укреплению правительства. Он возглавлял комитет по нацобороне и делам безопасности.

Качиньский осудил военную операцию России на Украине. Он предлагал ввести на Украину миротворческую миссию НАТО и дать стране статус кандидата в члены ЕС. Также Качиньский выступает за получение репараций от Германии из-за Второй мировой войны.