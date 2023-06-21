Ярослав Качиньский вернулся на пост вице-премьера Польши

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 92,07 (+0,28) Инвестиции, 20 июн, 16:26 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 84,23 (+0,25) Инвестиции, 20 июн, 16:26
Путин поручил принять закон об утилизации упаковки ее производителями Политика, 16:25
Клиенты «Тинькофф» реинвестировали дивиденды ЛУКОЙЛа в российские акции Инвестиции, 16:15
Власти Украины сообщили об отсутствии запрета на песни Цоя Политика, 16:13
Генпрокуратура признала Всемирный фонд природы WWF нежелательным Политика, 16:12
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 16:10
Госдума поддержала упрощенную регистрацию недостроев Недвижимость, 16:06
Путин анонсировал скорое поступление «Сарматов» на боевое дежурство Политика, 16:02
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России Политика, 16:01
Обман ради KPI и кризис 40 лет: почему сотрудники бегут из банков Pro, 16:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:00
Путин заявил, что на Украине «мужики наколотили 245 танков» Политика, 15:57
В «Спартаке» рассказали об усилении состава в летнее трансферное окно Спорт, 15:57
Аналитики представили критерии для проверки качества инвестрекомендаций Инвестиции, 15:49
Ярослав Качиньский вернулся на пост вице-премьера Польши Политика, 15:46
Политика ,  
0 

Ярослав Качиньский вернулся на пост вице-премьера Польши

Глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский вернулся на пост вице-премьера
Летом прошлого года Качиньский ушел с поста вице-премьера и главы комитета по нацобороне и делам безопасности. Теперь он будет «единственным вице-премьером», координируя всю работу кабмина, сказал экс-замглавы правительства Сасин
Ярослав Качиньский
Ярослав Качиньский (Фото: Tomasz Wiktor / Global Look Press)

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский вновь стал вице-премьером страны — он покинул эту должность летом прошлого года, передает Polskie Radio.

При назначении Качиньского на должность президент Польши Анджей Дуда отметил: «В ближайшие месяцы могут быть попытки вмешательства в наши избирательные процессы со стороны одной из мировых держав, которая находится недалеко от нас. Следовательно, необходимо активизировать деятельность правительства и всех властей Польши». По словам президента, он не сомневается, что Качиньский сможет на высшем уровне следить за вопросами безопасности и закупками армии.

До этого Дуда снял с постов вице-премьеров главу Минобороны Мариуша Блащака, министра культуры и национального наследия Петра Глинского, бывшего главу Минсельхоза Генрика Ковальчика и министра государственных активов Яцека Сасина. Президент назначил их соответственно на должности министра национальной обороны, министра культуры и национального наследия, министра-члена Совета министров и министра государственных активов.

Сасин заявил, что роль Качиньского в правительстве будет отличаться от той, что была у него в предыдущий период на посту вице-премьера. «Тогда у него была одна, главная задача: укрепить оборону государства, подготовить и принять закон «О защите Отечества». Теперь он будет координировать все правительственные работы. Отсюда такой знак, что он будет единственным вице-премьером или реальным вице-премьером», — рассказал он.

Закон «О защите Отечества» был принят в Польше весной прошлого года. Он подразумевает, в частности, увеличение численности армии и повышение военных расходов.

Ярослав Качиньский родился в Варшаве в 1949 году. Он является братом президента Польши Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.

Читайте на РБК Pro
На рынке труда все больше взрослых джунов. Как подстраиваться компаниям
Как выбрать пансионат для своего пожилого родственника
Работа с контрагентами: 10 ошибок и инструкция, как избежать проблем
«Человек в футляре» и «синдром ждуна»: 14 когнитивных искажений инвестора

В 1970-х годах и начале 1980-х Качиньский строил научную карьеру. В 1980-х годах во времена Польской Народной Республики занимался оппозиционной деятельностью: участвовал в работе профсоюзов, содействовал выпуску подпольных изданий и писал для них.

После образования Республики Польша в 1989 году был депутатом польского сейма нескольких созывов. В 2005 году партия «Право и справедливость», которую Качиньский возглавляет с 2003 года, получила лучший результат на парламентских выборах. На этом фоне он отказался от поста премьер-министра для того, чтобы не ухудшать шансы своего брата на президентских выборах. Последний выиграл выборы, а премьер-министром стал однопартиец Качиньского Казимеж Марцинкевич. После отставки Марцинкевича в июле 2006 года Ярослав Качиньский занял должность премьера в правительстве брата.

На досрочных выборах 2007 года его партия проиграла, он подал в отставку, его место занял Дональд Туск. В 2010-м Качиньский участвовал в выборах президента, но победы не добился.

В 2020 году он вернулся в правительство, когда его возглавлял Матеуш Моравецкий. Премьер пояснял, что приглашение Качиньского должно содействовать укреплению правительства. Он возглавлял комитет по нацобороне и делам безопасности.

Качиньский осудил военную операцию России на Украине. Он предлагал ввести на Украину миротворческую миссию НАТО и дать стране статус кандидата в члены ЕС. Также Качиньский выступает за получение репараций от Германии из-за Второй мировой войны.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Ярослав Качиньский вице-премьер Польша
Материалы по теме
В Польше забросали яйцами кортеж Качиньского
Политика
Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский ушел в отставку
Политика
Качиньский пообещал «не отступать» по вопросу репараций от Германии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter