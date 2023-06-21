Клишас: закон об освобождении от ответственности контрактников не касается ЧВК «Вагнер»

Клишас заявил, что проект о службе осужденных не касается ЧВК «Вагнер»

Законопроект о призыве осужденных и ограниченно годных на службу распространится на тех, кто заключает контракт о прохождении службы в ВС России, на ЧВК «Вагнер» он не распространяется, уточнил сенатор Андрей Клишас

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Закон о призыве осужденных на службу по контракту не коснется ЧВК «Вагнер». Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в интервью «Парламентской газете».

«Обсуждаемый законопроект касается только лиц, заключающих контракт о прохождении военной службы в ВС России, на ЧВК он не распространяется», — подчеркнул он.

Клишас напомнил о словах президента России Владимира Путина, что взаимоотношения ЧВК и Минобороны должны быть урегулированы. «Это позволит рядовым бойцам пользоваться социальными и иными гарантиями, предоставляемыми государством», — добавил сенатор.

Он отметил, что освобождение от уголовной ответственности не означает, что осужденный не должен будет возместить ущерб. «Возмещение ущерба будет осуществляться в рамках гражданского судопроизводства», — пояснил Клишас.

Законопроект «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции» был внесен в Госдуму 13 июня депутатами Павлом Крашенинниковым, Ириной Панькиной и сенатором Андреем Клишасом. Нижняя палата приняла закон 20 июня. Совфед рассмотрит проект 21 июня.

Проект закона предусматривает, что, если человек совершил преступление небольшой или средней тяжести, и пока он находился под следствием, его призвали на службу по мобилизации или он заключил контракт, он может быть освобожден от уголовной ответственности. Речь идет о людях, в отношении которых приговор еще не вынесен.

Освобождение от наказания в этом случае возможно, если человек был награжден во время военной службы или был уволен со службы.

Помимо этого в законопроекте прописано освобождение от наказания для тех, кто уже осужден. Их также освободят от наказания после награждения или увольнения со службы, но условно.

На совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних или преступления, предусмотренные статьями УК о терроризме, госизмене, экстремизме (всего 22 статьи), закон распространяться не будет.

Путин 13 июня поручил Госдуме и Минобороны привести в соответствие со сложившейся практикой и законом статус частных военных компаний (ЧВК) и добровольческих отрядов.

Он также рассказал, что подписывает указы о помиловании заключенных, которые принимают участие в спецоперации, хотя, вернувшись «на гражданку», они ведут себя «по-разному».

Глава Минобороны Сергей Шойгу 10 июня подписал указ, по которому все участники добровольческих отрядов должны до 1 июля заключить контракт с ведомством. Это позволит придать им «необходимый правовой статус» и создать «единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач».

Одним из первых контракт подписал чеченский отряд спецназа «Ахмат». 14 июня контракт подписали десять добровольческих подразделений, в том числе «Терек».

В спецоперации России на Украине принимают участие бойцы ЧВК «Вагнер», основанной бизнесменом Евгением Пригожиным. 11 июня он заявил, что его структура не будет подписывать контракт с Минобороны.