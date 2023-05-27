Регулятор назвал возможную дату роста цены электричества вдвое на Украине

Регулятор на Украине предложил повысить цены на электричество для населения вдвое с 1 июня

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины предложила увеличить тариф на электроэнергию для населения в два раза с 1 июня. Это следует из письма от главы регулятора Руслана Кайдаша в министерство энергетики, передает украинский портал «Энергореформа».

«НКРЭКУ <...> предоставляет предложения по внесению изменений в положение о возложении спецобязанностей по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей с 1 июня с внедрением первого этапа корректировки цен на электрическую энергию», — сказано в документе.

Регулятор предлагает властям применять единую цену без дифференциации по объемам потребления на уровне 2,88 гривны за кВт·ч.

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