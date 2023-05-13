На Украине сообщили о повреждении за сутки 175 объектов инфраструктуры

На Украине сообщили о повреждении 175 объектов инфраструктуры

По данным украинского Минобороны, за минувшие сутки повреждения получили 175 объектов инфраструктуры. Ранее власти сообщали о взрывах в Хмельницкой области и Николаеве

Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

За минувшие сутки на Украине повреждено 175 объектов инфраструктуры, под ударом оказались 11 областей, сообщает украинский военный медиацентр со ссылкой на данные ситуационного центра Минобороны.

«По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации, <...> подтверждено поражение 175 объектов инфраструктуры», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

В ночь на 13 мая в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу, позднее власти сообщали о взрывах. Так, военная администрация Хмельницкой области сообщила о «прилете» по объекту критической инфраструктуры.

Мэр города Хмельницкий Александр Симчишин уточнил, что удар пришелся по объекту на территории одной из общин Хмельницкого района. Там произошел пожар, добавил он. Глава областной администрации Сергей Тюрин заявил, что пострадал 21 человек.

Глава администрации Николаевской области Виталий Ким рассказал о пожарах и повреждениях пятиэтажного дома и двухэтажного здания на предприятии в Николаеве. Огонь оперативно потушили, пострадали три человека, добавил он.

Кроме того, «Зеркало недели» писало, что звуки взрывов были слышны и в Львовской области на западе Украины. Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщал о работе ПВО.

Российское Минобороны подчеркивало, что не атакует гражданские объекты. Ведомство неоднократно отчитывалось о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними энергетической инфраструктуры.