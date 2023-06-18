Politico: в конгрессе США хотят сократить расходы Пентагона на закупку ракет для Киева

Politico узнала о планах сократить расходы Пентагона на ракеты для Киева

Согласно проекту отчета комитета палаты представителей по ассигнованиям, республиканцы хотят сократить расходы Пентагона на закупку ракет, в том числе для Украины, на сумму свыше $2,5 млрд

Республиканцы в комитете палаты представителей США по ассигнованиям требуют сократить расходы Пентагона в 2024 финансовом году на закупку ракет, в том числе для Украины, на сумму свыше $2,5 млрд, сообщает Politico со ссылкой на проект отчета комитета.

«Комитет особенно обеспокоен тем, что Министерство [обороны] не может предоставить реалистичные оценки затрат и приступило к выполнению этих многолетних запросов на закупки без четкого понимания удельной стоимости каждой программы и производственных мощностей», — говорится в документе.

В комитете считают, что эти средства надо направить на поддержку военной подготовки, технического обслуживания, а также на научно-исследовательские работы Пентагона по внедрению новых технологий и вооружений.

В рамках сокращения комитет по ассигнованиям, в частности, отказал в финансировании многолетних прав на закупки стандартной ракеты-6 (SM-6, самонаводящаяся ракета увеличенной дальности) производства Raytheon Technologies и усовершенствованных ракет средней дальности класса «воздух-воздух».

Комитет заблокировал $1,9 млрд, которые предназначались для финансирования массовых закупок ракет по принципу «экономического заказа». Как поясняет газета, это означает, что оптовые закупки снижают стоимость снаряда, однако Пентагон не предоставил доказательства этому. Представитель ведомства Николь Швегман, отвечая на вопрос, почему Пентагон не предоставил необходимую документацию, сказала, что комментировать находящийся на рассмотрении документ «было бы неуместно».

Politico отмечает, что закон, который был принят для избежания дефолта и отменил действие потолка госдолга США, предусматривает ограничение расходов на оборону, в связи с чем конгресс пересматривает финансирование на 2024 год. На данный момент, согласно законопроекту, общие расходы Пентагона сокращаются на $4 млрд по сравнению с запрашиваемым, однако траты на вооружение относительно уровня текущего года все рано вырастут на $2,8 млрд.

Комитет по ассигнованиям будет обсуждать отчет по этому вопросу в четверг, 22 июня. Ожидается, что демократы выступят против законодательства из-за разногласий в расходах с республиканцами и различными консервативными партиями.

США на протяжении военной операции на Украине оказывают последней военную помощь. По оценкам Пентагона, Вашингтон поставил Киеву вооружений на сумму свыше $40 млрд. Москва осуждает поставки оружия Украине другими странами. В Кремле говорили, что это не изменит исхода боевых действий.