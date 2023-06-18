Politico узнала о планах сократить расходы Пентагона на ракеты для Киева

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
Маск призвал вернуть Байдену пароль от его аккаунта в Twitter Политика, 09:11
Грязные прелести: почему провалился SexTech-стартап Кары Делевинь Pro, 09:02
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 09:01
Гладков сообщил о сброшенных с дрона взрывчатках в Белгородской области Политика, 08:58
Четыре привычки, убивающие уверенность в себе Pro, 08:42
МИД Китая обвинил США в подстрекательстве военного конфликта Политика, 08:41
Сын Цзю за минуту нокаутировал соперника в чемпионском бою Спорт, 08:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Politico узнала о планах сократить расходы Пентагона на ракеты для Киева Политика, 08:10
Впервые в истории футболист с паспортом России сыграл за сборную Бразилии Спорт, 08:05
Роспотребнадзор сравнил потери экономики России и Германии из-за COVID Экономика, 08:02
Минобороны сообщило о восьми авиаударах по ВСУ на купянском направлении Политика, 07:14
NYT сообщила об изменении тактики России на поле боя Политика, 07:03
Дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ Политика, 06:38
В Китай прибыл Энтони Блинкен Политика, 06:28
Военная операция на Украине ,  
0 

Politico узнала о планах сократить расходы Пентагона на ракеты для Киева

Politico: в конгрессе США хотят сократить расходы Пентагона на закупку ракет для Киева
Согласно проекту отчета комитета палаты представителей по ассигнованиям, республиканцы хотят сократить расходы Пентагона на закупку ракет, в том числе для Украины, на сумму свыше $2,5 млрд

Республиканцы в комитете палаты представителей США по ассигнованиям требуют сократить расходы Пентагона в 2024 финансовом году на закупку ракет, в том числе для Украины, на сумму свыше $2,5 млрд, сообщает Politico со ссылкой на проект отчета комитета.

«Комитет особенно обеспокоен тем, что Министерство [обороны] не может предоставить реалистичные оценки затрат и приступило к выполнению этих многолетних запросов на закупки без четкого понимания удельной стоимости каждой программы и производственных мощностей», — говорится в документе.

В комитете считают, что эти средства надо направить на поддержку военной подготовки, технического обслуживания, а также на научно-исследовательские работы Пентагона по внедрению новых технологий и вооружений.

В рамках сокращения комитет по ассигнованиям, в частности, отказал в финансировании многолетних прав на закупки стандартной ракеты-6 (SM-6, самонаводящаяся ракета увеличенной дальности) производства Raytheon Technologies и усовершенствованных ракет средней дальности класса «воздух-воздух».

Комитет заблокировал $1,9 млрд, которые предназначались для финансирования массовых закупок ракет по принципу «экономического заказа». Как поясняет газета, это означает, что оптовые закупки снижают стоимость снаряда, однако Пентагон не предоставил доказательства этому. Представитель ведомства Николь Швегман, отвечая на вопрос, почему Пентагон не предоставил необходимую документацию, сказала, что комментировать находящийся на рассмотрении документ «было бы неуместно».

Politico отмечает, что закон, который был принят для избежания дефолта и отменил действие потолка госдолга США, предусматривает ограничение расходов на оборону, в связи с чем конгресс пересматривает финансирование на 2024 год. На данный момент, согласно законопроекту, общие расходы Пентагона сокращаются на $4 млрд по сравнению с запрашиваемым, однако траты на вооружение относительно уровня текущего года все рано вырастут на $2,8 млрд.

Читайте на РБК Pro
Ли Макинтайр — РБК Pro: «Илон Маск продвигает мнения известных лжецов»
«Это прецедентное дело». Чем обернется иск SEC против Binance и Coinbase
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ
Топ-50 самых востребованных франшиз России. Ежегодный рейтинг РБК Pro

Комитет по ассигнованиям будет обсуждать отчет по этому вопросу в четверг, 22 июня. Ожидается, что демократы выступят против законодательства из-за разногласий в расходах с республиканцами и различными консервативными партиями.

США на протяжении военной операции на Украине оказывают последней военную помощь. По оценкам Пентагона, Вашингтон поставил Киеву вооружений на сумму свыше $40 млрд. Москва осуждает поставки оружия Украине другими странами. В Кремле говорили, что это не изменит исхода боевых действий.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
ракеты Пентагон палата представителей США
Материалы по теме
Госдолг США впервые в истории превысил $32 трлн
Экономика
Пентагон направит Украине новые ракеты Patriot и GEM-T на $2 млрд
Политика
Пентагон отстал от графика по новой баллистической ракете за $96 млрд
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter