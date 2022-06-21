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Война санкций ,  

Путин заявил, что России всегда приходилось преодолевать испытания

Стране и сейчас выпала череда испытаний, которые она сможет выдержать, уверен президент. Все ограничения будут преодолены, заверил глава государства
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

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России за всю свою историю всегда приходилось проходить через испытания, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

«В истории России не было, наверное, никогда времени, когда мы просто — как в какой-нибудь благополучной, но едва заметной на карте стране — чувствовали, что можно ничего не делать. Россия всегда шла через какие-то испытания», — сказал Путин.

По его словам, такого, чтобы кого-то «просто привели к искомому результату под ручки», почти не бывает, а если и сделали это, то, как правило, такой человек «не может эффективно распорядиться тем, что ему досталось, упало с неба». Чтобы добиться цели, всегда нужно преодолевать те или иные трудности, подчеркнул глава государства. И такой путь «осилит именно идущий», — убежден он.

России и сейчас выпала череда испытаний, которые она сможет выдержать: все ограничения будут преодолены, заверил Путин.

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Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными

В середине марта президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой в Кремле заявил, что страны переживали санкции «сколько угодно», в том числе во времена СССР. Путин согласился с ним. Советский Союз «действительно жил все время в условиях санкций» и смог добиться «колоссальных успехов», отметил российский президент. Несмотря на «массированный удар», который наносится по экономике, последние годы, по его словам, показали, что в тех сферах, где западные страны ввели ограничения, Россия «приобрела новые компетенции и восстановила старые на новом технологическом уровне». Он назвал санкции «временем возможностей» для укрепления «технологического, экономического суверенитета» государств.

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В конце мая Путин, говоря о ситуации с санкциями, признал, что «все непросто», но заверил, что российская экономика «весьма достойно» выдерживает испытания, о чем свидетельствуют «все основные макроэкономические показатели». При этом «все что происходит, требует от экономического блока правительства особого внимания, особых усилий», указал он.

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Персоны
Елена Чернышова
Владимир Путин Россия испытания санкции против России

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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