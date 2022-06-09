Путин пообещал, что через 10 лет в России будет лучше жить
Россия будет жить лучше через десять лет при условии технологического развития, сказал президент страны Владимир Путин во время встречи с молодыми предпринимателями на ВДНХ. Трансляцию встречи вел ВГТРК.
Участник встречи Аркадий Дидковский спросил главу государства, какой должна быть технологическая Россия через десять лет. По мнению Путина, страна должна стремиться к улучшению демографической ситуации, к обеспечению здоровья населения, к улучшению экологической ситуации, развитию в сфере больших данных и квантовых технологий и т. д.
«Нам нужно стремиться к тому, чтобы мы приобретали новые компетенции <...> и были бы лидерами по всем этим направлениям», — подчеркнул президент и добавил, что у России есть шансы и возможности для этого. «Если мы будем идти по этому пути, успех обеспечен», — заключил Путин.
«То есть лучше будем жить через десять лет?» — уточнил Дидковский.
«Да, а это в конце концов должно привести к улучшению качества жизни», — ответил глава государства.
В апреле этого года Путин объявил, что 2022–2031 годы в России станут десятилетием науки и технологий. Как следовало из указа президента, такое решение связано с желанием усилить роль науки и технологий «в решении важнейших задач развития общества и страны».
В качестве целей десятилетия названы привлечение молодежи в науку, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных для страны задач, повышение доступности информации о достижениях российской науки для граждан.