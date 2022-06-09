Путин пообещал, что через 10 лет в России будет лучше жить

Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными (Фото: kremlin.ru)

Россия будет жить лучше через десять лет при условии технологического развития, сказал президент страны Владимир Путин во время встречи с молодыми предпринимателями на ВДНХ. Трансляцию встречи вел ВГТРК.

Участник встречи Аркадий Дидковский спросил главу государства, какой должна быть технологическая Россия через десять лет. По мнению Путина, страна должна стремиться к улучшению демографической ситуации, к обеспечению здоровья населения, к улучшению экологической ситуации, развитию в сфере больших данных и квантовых технологий и т. д.

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«Нам нужно стремиться к тому, чтобы мы приобретали новые компетенции <...> и были бы лидерами по всем этим направлениям», — подчеркнул президент и добавил, что у России есть шансы и возможности для этого. «Если мы будем идти по этому пути, успех обеспечен», — заключил Путин.

«То есть лучше будем жить через десять лет?» — уточнил Дидковский.

«Да, а это в конце концов должно привести к улучшению качества жизни», — ответил глава государства.

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В апреле этого года Путин объявил, что 2022–2031 годы в России станут десятилетием науки и технологий. Как следовало из указа президента, такое решение связано с желанием усилить роль науки и технологий «в решении важнейших задач развития общества и страны».



В качестве целей десятилетия названы привлечение молодежи в науку, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных для страны задач, повышение доступности информации о достижениях российской науки для граждан.