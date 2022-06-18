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ПМЭФ-2022 ,  
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Шок и собранность: участники ПМЭФ — о ближайших годах для экономики

ПМЭФ-2022 прошел на фоне беспрецедентных санкций, в том числе на валютные резервы и нефтегазовый сектор. РБК попросил участников форума охарактеризовать двумя словами ближайшие годы для российской экономики

Андрей Слепнев, министр по торговле ЕЭК:

«Годы собранности».

Владимир Комлев, глава НСПК:

«Будет интересно».

Владимир Мау, ректор РАНХиГС:

«Развитие. Нормально все будет. Сложно, но через тернии к звездам».

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Алексей Лихачев, гендиректор «Росатома»:

«Преодоление, прорыв и, конечно, победа».

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия):

«Мы должны научиться верить в себя и идти вперед все-таки больше самостоятельно. Вера и вперед».

Дмитрий Медников, управляющий директор «Русской медиагруппы»:

«Избыток денег».

Алексей Гром, генеральный директор АО «ОТЛК ЕРА»:

«Сложными, но интересными».

Александр Акопов, продюсер, основатель «Амедиа»:

«Небольшой шок. Дальше — прогресс и рост».

Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО):

«Будут сложными, но полезными».

Руслан Саркисов, генеральный директор венчурного фонда «Восход»:

«Отчаянные времена требуют отчаянных мер».

Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ):

«Не скучные».

Ирина Яровая, депутат Госдумы:

«Развитие и успех».

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