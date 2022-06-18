Шок и собранность: участники ПМЭФ — о ближайших годах для экономики
Андрей Слепнев, министр по торговле ЕЭК:
«Годы собранности».
Владимир Комлев, глава НСПК:
«Будет интересно».
Владимир Мау, ректор РАНХиГС:
«Развитие. Нормально все будет. Сложно, но через тернии к звездам».
Алексей Лихачев, гендиректор «Росатома»:
«Преодоление, прорыв и, конечно, победа».
Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия):
«Мы должны научиться верить в себя и идти вперед все-таки больше самостоятельно. Вера и вперед».
Дмитрий Медников, управляющий директор «Русской медиагруппы»:
«Избыток денег».
Алексей Гром, генеральный директор АО «ОТЛК ЕРА»:
«Сложными, но интересными».
Александр Акопов, продюсер, основатель «Амедиа»:
«Небольшой шок. Дальше — прогресс и рост».
Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО):
«Будут сложными, но полезными».
Руслан Саркисов, генеральный директор венчурного фонда «Восход»:
«Отчаянные времена требуют отчаянных мер».
Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ):
«Не скучные».
Ирина Яровая, депутат Госдумы:
«Развитие и успех».