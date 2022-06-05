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Командующий РВСН заявил о постоянной боевой готовности 95% группировки

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС
Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

В полной боевой готовности постоянно находятся 95% группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России, заявил телеканалу «Звезда» командующий РВСН Сергей Каракаев.

Он отметил, что сейчас идет перевооружение группировки, в том числе на недавно созданные ракетные комплексы, кроме того, ведется работа по развитию военно-технического потенциала «на перспективу». Командующий сообщил, что по итогам прошлого года показатель оснащенности РВСН современными вооружениями составил 83%, к концу этого года он должен превысить 86%.

По словам Каракаева, среди новых вооружений, которые сейчас поступают в РВСН, есть комплексы с гиперзвуковой ракетой «Авангард», серийное производство которых было запущено в 2018 году, и ракетные комплексы «Сармат» — в апреле этого года Минобороны провело первый успешный пуск этой ракеты. Командующий указал, что первый полк с «Сарматами» встанет на вооружение в Ужурском соединении (Красноярский край) РВСН уже в этом году, впоследствии их количество будет увеличиваться.

В РВСН допустили оснащение «Сармата» гиперзвуковыми блоками «Авангарда»
Политика
Межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования&nbsp;&laquo;Сармат&raquo;

На вооружении РВСН находятся межконтинентальные баллистические ракеты. Эти войска предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения в составе стратегических ядерных сил или самостоятельно.

Ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард» должны заменить в войсках советское вооружение. Ранее Каракаев отмечал, что полностью оснастить РВСН современными ракетными комплексами планируется к 2024 году.

Минобороны называло «Сармат» «самой мощной ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей», которая может преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Вес ракеты превышает 200 т, дальность стрельбы — 18 тыс. км.

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Как и «Сармат», «Авангард» — межконтинентальная баллистическая ракета. Как сообщал вице-премьер Юрий Борисов, она способна развивать скорость 27 Махов (около 33 тыс. км/ч).

Теги
РВСН боевая готовность Вооруженные силы России
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