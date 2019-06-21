Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан» в стране

Депутаты передали в Конституционный суд представление о признании закона о языке противоречащим Конституции. Вице-премьер отозвался о них как о «пятой колонне». Теперь защитить язык, уверен Вячеслав Кириленко, могут только люди

Вячеслав Кириленко (Фото: РИА Новости)

Заместитель главы украинского правительства Вячеслав Кириленко предсказал новый «языковой майдан» в стране. Это, полагает чиновник, может произойти в связи с тем, что украинские депутаты внесли в Конституционный суд (КС) представление для отмены закона об украинском языке.

«Надежда на КС слаба. Новая власть во главе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским молчит. Реально защитить украинский язык могут только люди: значит, не за горами новый языковой майдан», — написал Кириленко на своей странице в Twitter. На него ссылается, в том числе, портал «Обозреватель».

Парламентариев, которые попросили суд признать закон о языке противоречащим Конституции Украины, Кириленко назвал «пятой колонной». Их попытка отменить норму о языке, по мнению вице-премьера, была ожидаемой.

Документ об украинском языке, о котором идет речь, Верховная рада приняла 25 апреля. Закон закрепил за украинским языком исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране. Так, говорить именно на украинском при исполнении должностных обязанностей должны представители украинских властей, депутаты, судьи, прокуроры, сотрудники Нацбанка, а также педагоги и врачи. Частного общения и религиозных обрядов документ не касается. Бывший президент Украины Петр Порошенко ранее назвал принятие Радой этого документа историческим решением. Зеленский отмечал, что закон был принят без необходимых обсуждений с общественностью.