Фигурант дела о кредите на ремонт «Северного потока» вернулся в Россию

Предприниматель Роман Стародубец, обвинявшийся в мошенничестве с кредитами подрядчиков газопровода Бованенково — Ухта, вернулся из Нью-Йорка в Петербург. Бизнесмен — восьмой фигурант лондонского списка Титова, вернувший в Россию

Борис Титов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Кредит на «Северный поток»

Фигурант списка Титова Роман Стародубец, обвинявшийся в махинациях с кредитами на ремонт участка «Северного потока», приземлился в петербургском аэропорту Пулково. Об этом РБК заявил Дмитрий Григориади, представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова. «Прилетел он из Нью-Йорка через Хельсинки со своей мамой. В аэропорту его встретила супруга. Прилет был штатным, не сопровождался задержанием и не отличался от прилета иных пассажиров данного рейса», — рассказал РБК Григориади.

Стародубец — генеральный директор ООО «Биоресурс» и ООО «Гранит-ПМГ». Он находится в федеральном розыске по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и последние пять лет провел в США, получив американское гражданство. В декабре прошлого года на встрече Титова с предпринимателями в Лондоне бизнесмен подал обращение о включении в лондонский список омбудсмена.

В пресс-службе Бориса Титова РБК рассказали подробности его уголовного дела. В мае 2012 года ООО «ЭКОТЕКС» и Банк БФА заключили кредитный договор для исполнения контрактов на ремонт и строительство газопровода Бованенково — Ухта («Северный поток»). Директор «ЭКОТЕКСа» Евгений Митковец предложил Стародубцу долю бизнеса в обмен на поручительство и залог земельных участков на 50 млн руб. по кредитному договору. Митковец набрал еще несколько кредитов и в феврале 2013 года объявил о том, что не может их обслуживать. Суммарно Митковец и его фирма задолжала кредиторам около 1 млрд руб.