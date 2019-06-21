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Фигурант дела о кредите на ремонт «Северного потока» вернулся в Россию
Предприниматель Роман Стародубец, обвинявшийся в мошенничестве с кредитами подрядчиков газопровода Бованенково — Ухта, вернулся из Нью-Йорка в Петербург. Бизнесмен — восьмой фигурант лондонского списка Титова, вернувший в Россию
Борис Титов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Кредит на «Северный поток»

Фигурант списка Титова Роман Стародубец, обвинявшийся в махинациях с кредитами на ремонт участка «Северного потока», приземлился в петербургском аэропорту Пулково. Об этом РБК заявил Дмитрий Григориади, представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова. «Прилетел он из Нью-Йорка через Хельсинки со своей мамой. В аэропорту его встретила супруга. Прилет был штатным, не сопровождался задержанием и не отличался от прилета иных пассажиров данного рейса», — рассказал РБК Григориади.

Стародубец — генеральный директор ООО «Биоресурс» и ООО «Гранит-ПМГ». Он находится в федеральном розыске по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и последние пять лет провел в США, получив американское гражданство. В декабре прошлого года на встрече Титова с предпринимателями в Лондоне бизнесмен подал обращение о включении в лондонский список омбудсмена.

В пресс-службе Бориса Титова РБК рассказали подробности его уголовного дела. В мае 2012 года ООО «ЭКОТЕКС» и Банк БФА заключили кредитный договор для исполнения контрактов на ремонт и строительство газопровода Бованенково — Ухта («Северный поток»). Директор «ЭКОТЕКСа» Евгений Митковец предложил Стародубцу долю бизнеса в обмен на поручительство и залог земельных участков на 50 млн руб. по кредитному договору. Митковец набрал еще несколько кредитов и в феврале 2013 года объявил о том, что не может их обслуживать. Суммарно Митковец и его фирма задолжала кредиторам около 1 млрд руб.

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С марта 2013 года начался процесс банкротства «ЭКОТЕКСа», и в отношении Митковца возбудили ряд уголовных дел, в рамках которых силовики арестовали 79 земельных участков Стародубца. В августе 2013 года следственная часть ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудила дело по ч. 4 ст. 159.1 УК (мошенничество). Митковец в рамках досудебного соглашения дал показания на Стародубца, которого в июле 2014 года объявили в федеральный розыск.

По версии следствия, злоумышленники от имени «ЭКОТЕКСа» предоставили в Банк БФА подложные документы о якобы заключенных в 2012 году договорах на выполнение работ по капремонту газораспределительных станций ООО «Газпром трансгаз Ухта», причинив банку ущерб в 100 млн руб.

«Заложник чужих действий»

Стародубец заявлял об отсутствии умысла в хищении средств и отмечал, что доверился Митковцу, став поручителем по его кредиту. Кроме того, в конце 2016 года Банк БФА продал заложенные земельные участки Стародубца за 110 млн руб., из-за чего он сам оказался потерпевшим.

Из ответа Генпрокуратуры Борису Титову от 13 марта 2019 года следует, что мера пресечения в виде заключения Стародубца под стражу отменена и международный розыск прекращен. А по инкриминируемому ему преступлению применение ареста не предусматривается. Григориади рассказал РБК, что еще пара месяцев понадобилась на синхронизацию мнений ГСУ МВД по Петербургу и прокуратуры города с Генпрокуратурой. В итоге в качестве меры пресечения избрано обязательство о явке. Григориади считает высокими шансы на окончание его преследования.

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«В данном случае Роман Стародубец стал своего рода заложником даже не своих, а чужих действий, — прокомментировал РБК Титов. — Я надеюсь, что снятие ареста и возвращение Стародубца в Россию позволит ему более активно участвовать в судебном процессе и эффективно отстоять свои интересы. Мы со своей стороны продолжаем работу по возвращению заявителей на родину, несмотря на все сложности».

Стародубец стал восьмым участником лондонского списка Титова, вернувшимся в Россию.

В феврале 2018 года после прошедшей в Лондоне встречи с покинувшими Россию бизнесменами Титов представил президенту России Владимиру Путину список предпринимателей, желающих вернуться на родину и сотрудничать со следствием в обмен на отказ правоохранительных органов от попыток отправить их на время разбирательств под арест.

В октябре 2018 года РБК узнал о новом списке российского бизнес-омбудсмена. На тот момент всего в списках Титова было 50 фигурантов.

Автор: Владимир Дергачев
Теги: «Северный поток», Борис Титов, Генпрокуратура, Уголовное дело
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