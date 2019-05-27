Бизнесмена из списка Титова освободили от условного срока по амнистии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор экс-депутату Законодательного собрания Свердловской области Сергею Капчуку, обвиняемому в мошенничестве, сообщили РБК в суде. Бизнесмен получил два года лишения свободы условно.
«Суд постановил признать Капчука виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Капчуку наказание считать условным с испытательным сроком два года», — рассказали в суде.
По словам собеседника РБК, Капчук был освобожден от наказания в связи с амнистией в честь 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Мера пресечения в виде подписки о невыезде также была отменена.
Капчук — один из фигурантов составленного бизнес-омбудсменом Борисом Титовым списка предпринимателей, выехавших за рубеж из-за угрозы уголовного преследования, но желающих вернуться.