Бизнесмена из списка Титова освободили от условного срока по амнистии

Бизнесмена из списка Титова освободили от условного срока по амнистии

Суд приговорил Сергея Капчука к двум годам условно, однако он был освобожден от наказания в связи с годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Бизнесмен уехал из России в 2005 году и вернулся прошлым летом

Сергей Капчук (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор экс-депутату Законодательного собрания Свердловской области Сергею Капчуку, обвиняемому в мошенничестве, сообщили РБК в суде. Бизнесмен получил два года лишения свободы условно.

«Суд постановил признать Капчука виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Капчуку наказание считать условным с испытательным сроком два года», — рассказали в суде.

По словам собеседника РБК, Капчук был освобожден от наказания в связи с амнистией в честь 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Мера пресечения в виде подписки о невыезде также была отменена.

Капчук — один из фигурантов составленного бизнес-омбудсменом Борисом Титовым списка предпринимателей, выехавших за рубеж из-за угрозы уголовного преследования, но желающих вернуться.