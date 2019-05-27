Бизнесмена из списка Титова освободили от условного срока по амнистии

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,47 0 EUR Бирж. 72,18 -0,08 Brent 69,18 +1,71% USD Нал. 64,91 64,11 EUR Нал. 72,70 71,87 USD ЦБ 64,46 -0,15 EUR ЦБ 72,19 -0,13 EUR/USD 1,1194 -0,0010 BTC/USD Бирж. 8 827,00 +94,30 IMOEX 2 628,84 +0,37% RTSI 1 284,62 +0,43% DJIA 25 585,69 +0,37% Nasdaq 7 637,01 +0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 64,46 (-0,15) Quote, 14:01
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 72,19 (-0,13) Quote, 14:01
Чехия вновь начала получать чистую российскую нефть по «Дружбе» Экономика, 15:16 Мужчина ранил ножом четырех сотрудников ставропольской газеты КПРФ Общество, 15:12 Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян Общество, 15:12 Рогозин показал попадание молнии в ракету «Союз» после запуска Технологии и медиа, 15:04 Business talk: как правильно выбрать преемника и выйти из бизнеса РБК и Сбербанк Первый, 15:01 Экс-гендиректор Лондонской биржи возглавил совет директоров «ФосАгро» Бизнес, 14:55 Бывший член правления «Газпрома» займется подрядами монополии Бизнес, 14:54 СМИ узнали требования Неймара по зарплате в «Реале» Спорт, 14:47 Союз журналистов назвал подрывом доверия к властям нападение на репортера Общество, 14:46 Путин заявил о необходимости бороться с «несуразными» проверками бизнеса Политика, 14:44 Рейтинг Bitcoin вырос: Китай опубликовал новый список лучших криптовалют Крипто, 14:43 Белоруссия вернула России 80 тыс. т «грязной» нефти Бизнес, 14:39 Революция, чудовища и похороны: какие сериалы смотреть этим летом Стиль, 14:34 Наварили бабла: как два друга привлекли 40 млн руб. на «умные» кухни Pro, 14:32
Общество ,  
0 
Бизнесмена из списка Титова освободили от условного срока по амнистии
Суд приговорил Сергея Капчука к двум годам условно, однако он был освобожден от наказания в связи с годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Бизнесмен уехал из России в 2005 году и вернулся прошлым летом
Сергей Капчук (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор экс-депутату Законодательного собрания Свердловской области Сергею Капчуку, обвиняемому в мошенничестве, сообщили РБК в суде. Бизнесмен получил два года лишения свободы условно.

«Суд постановил признать Капчука виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Капчуку наказание считать условным с испытательным сроком два года», — рассказали в суде.

По словам собеседника РБК, Капчук был освобожден от наказания в связи с амнистией в честь 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Мера пресечения в виде подписки о невыезде также была отменена.

Общество
Молчание Бастрыкина: почему дело из списка Титова забрали у СК

Капчук — один из фигурантов составленного бизнес-омбудсменом Борисом Титовым списка предпринимателей, выехавших за рубеж из-за угрозы уголовного преследования, но желающих вернуться.

Сам бизнесмен сообщил РБК, что намерен обжаловать решение суда. «Я сразу говорил, что буду обжаловать любой обвинительный приговор. В среду получу приговор и обжалую. Я невиновен. Я до Страсбурга [ЕСПЧ] пойду, если понадобится», — отметил он.

Дело о мошенничестве в отношении Капчука завели в октябре 2001 года по факту хищения 2 млрд (2 млн после деноминации) руб., принадлежащих ГУП «Свердловская железная дорога». По данным следствия, в 1997-м правительство Свердловской области заключило с ГУП договор «о замене платежей натуральным покрытием». Железная дорога должна была купить областному правительству квартиру в Москве для проживания сотрудников представительства Свердловской области, в частности для Капчука, занимавшего должность заместителя постпреда губернатора региона при президенте. По версии следствия, руководство ГУП не купило квартиру, а перевело деньги на счет компании «Лименгон», открытый на имя брата Капчука Константина.

Фотогалерея 
Список Титова: кто из беглых бизнесменов захотел вернуться в Россию

В 2005 году Сергей Капчук скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Константина Капчука приговорили к пяти годам и четырем месяцам колонии, однако потом срок уменьшили до трех лет. Позднее его амнистировали и освободили после года и четырех месяцев в СИЗО.

Сергей Капчук проживал на Кипре и в ОАЭ, позднее получил политическое убежище в Великобритании. В июне 2018 года он вернулся в Россию из Хорватии. В августе бизнесмена отпустили из-под стражи под подписку о невыезде.

Авторы: Любовь Порываева, Юлия Выродова
Теги: Свердловская область, мошенничество, условный срок, амнистия
Материалы по теме
Титов попросил прокуратуру отказаться от претензий к бизнесмену Капчуку
Общество
Бизнесмен из списка Титова вернулся из Хорватии в Россию
Общество
Бизнесмены из списка Титова пожаловались Путину
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter