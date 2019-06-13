Титов попросил главу СК отпустить фигуранта дела Калви из-под стражи

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина изменить меру пресечения для члена совета директоров банка «Восточный» Филиппа Дельпаля, сообщили РБК в пресс-службе Титова.

«Аргументация следствия и суда о намерении Филиппа Дельпаля скрыться от следствия или противодействовать ему носит формальный характер, конкретные данные, подтверждающие утверждение следствия о таких намерениях, отсутствуют», — говорится в письме Бориса Титова.

В письме также указано, что 9 апреля 2019 года срок содержания Дельпаля под стражей продлен до 14 июля. Основным доводом необходимости продления указывается необходимость получить заключение судебно-оценочной экспертизы, продолжить допросы сотрудников и акционеров банка, НАО «ПКБ» и других организаций, продолжить осмотры изъятых предметов, документов, денежных средств и электронных носителей, получить ответы на направленные запросы и поручения, выполнить иные процессуальные действия. В ходатайстве следователь указывает на наличие веских оснований полагать, что, находясь на свободе, Дельпаль продолжит принимать меры к сокрытию документов, не изъятых до настоящего времени следствием, может уничтожить вещественные доказательства, сбор которых продолжается, а также иным образом противодействовать следствию. Однако указанные основания не приведены.

Следствием не представлено конкретных данных о том, что Филипп Дельпаль пытался скрыться, уничтожить документы или оказать давление на свидетелей (что послужило основанием для избрания меры пресечения), говорится в письме Титова. В настоящее время активных процессуальных действий с Дельпалем не ведется.

В своем обращении омбудсмен просит Бастрыкина «дать поручение изучить вопрос об обоснованности на данной стадии избрания Филиппу Дельпалю содержания под стражей в качестве меры пресечения».