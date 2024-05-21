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Военная операция на Украине ,  
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Бербок заявила о собранном почти €1 млрд на ПВО для Киева

Глава МИД ФРГ Бербок: собран почти €1 млрд на ПВО для Украины
Бербок заявила о собранном почти €1 млрд на ПВО для Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
В рамках инициативы немедленных действий по противовоздушной обороне (IAAD) было собрано около €1 млрд на ПВО для Украины. Об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок по прибытии в Киев с неанонсированным визитом
Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Thomas Trutschel / Photothek / imago-images.de / Global Look Press)

Украина нуждается в срочном предоставлении больших возможностей для противовоздушной обороны, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок по прибытии в Киев 21 мая.

«С целью защититься от массированных российских атак ракетами и беспилотниками Украине срочно необходимо больше возможностей для противовоздушной обороны. Поэтому вместе с федеральным министром обороны [Борисом] Писториусом мы запустили глобальную инициативу для укрепления противовоздушной обороны», — отметила дипломат.

По ее словам, был собран почти €1 млрд для дополнительной поддержки украинских сил противовоздушной обороны. «И мы интенсивно работаем над тем, чтобы собрать еще больше средств», — заявила Бербок.

В Минобороны России подчеркивают, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

С инициативой немедленных действий по противовоздушной обороне (IAAD) для Киева Берлин выступил в преддверии апрельского саммита ЕС и встречи G7. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что участники НАТО могут внести более весомый вклад в оборону Украины, и призвали сформировать новую коалицию для поставок систем ПВО Patriot, IRIS-T, Skynex и зенитных самоходных установок Gepard.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на саммите в Брюсселе, что ЕС планирует поставить Украине семь систем Patriot, включая одну от Берлина. Всего таким образом ФРГ предоставит Украине три таких комплекса.

20 мая немецкое Минобороны по итогам встречи контактной группы по обороне Украины сообщило, что к инициативе IAAD хотят присоединиться еще 12 стран. Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада помогут финансово; США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Литва помогут финансово и ракетами. К инициативе также намерена присоединиться Латвия, говорится в сообщении ведомства.

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Недавно пресс-секретарь командования украинских ВВС Илья Евлаш заявил газете The New York Times (NYT), что у Украины недостаточно средств ПВО, чтобы сбить все ракеты, которые запускает Россия.

Украина использует ЗРК Patriot, предоставленные США и Германией, как системы ПВО. Президент страны Владимир Зеленский в конце марта сказал, что Киев сейчас больше всего нуждается в поставках подобных систем.

Россия осуждает поставки оружия Украине. Президент Владимир Путин незадолго до первой поставки Patriot Украине в декабре 2022 года заявил, что российские военные «пощелкают» эти ЗРК. Минобороны с тех пор неоднократно отчитывалось об уничтожении таких комплексов.

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