The Economist рассказал о криках Зеленского на генералов из-за неправды

Президент подозревает, что ему могут не говорить правду о положении дел на фронте, рассказал изданию украинский чиновник

Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский кричит на своих генералов, опасаясь, что те скрывают от него правду о положении дел на фронте, пишет The Economist со ссылкой на украинского чиновника.

По словам собеседника издания, украинский лидер уже почувствовал, что, возможно, ему не говорят правду. «По крайней мере это то, что он кричит своим генералам», — сказал источник.

Офицер спецназа Денис Ярославский отметил, что Зеленского «держат в теплой ванне». По его мнению, президент должен более внимательно следить за ситуацией на поле боя.

Как пишет The Economist, многие украинские солдаты разгневаны тем, что российским войскам удалось продвинуться так далеко и так быстро. Одни связывают это с задержкой в помощи со стороны Запада, что, по их мнению, способствовало наступлению российских сил и ослабило оборону Украины, другие обвиняют Киев в некомпетентности или даже предательстве. Кроме того, распространяются теории заговора о том, что политики в Киеве или Вашингтоне могут предать Харьков «в преддверии ужасного мирного соглашения», сообщает издание.

Газета The New York Times со ссылкой на украинских военнослужащих писала, что наступление российских войск в Харьковской области было «с такой скоростью и силой», что «скудные» укрепления ВСУ не смогли его сдержать. По словам украинских военных, оборонительных сооружений было недостаточно или они были возведены «небрежно». Украинские чиновники также рассказали о проблемах с резервами ВСУ.

Начало наступления России застало врасплох ВСУ, так как в тот день терминалы Starlink, которые те применяют на линии фронта для связи, вышли из строя, сообщала, в свою очередь, The Washington Post.

Зеленский 10 мая заявил, что Россия начала наступление на харьковском направлении. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 17 мая сообщил, что линия обороны не прорвана, но предупредил, что «будут тяжелые бои».

Минобороны России отчиталось о взятии более десятка населенных пунктов в Харьковской области. Путин заявил, что российские войска добиваются результатов на этом направлении, каждый день продвигаясь «строго по плану». Наступление он связал с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российской территории, в том числе Белгорода. По его словам, планов взятия Харькова у России на сегодня нет.