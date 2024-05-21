 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

К бывшему помощнику экс-депутата Рашкина пришли с обысками

К бывшему помощнику экс-депутата Рашкина Николаю Степанову пришли с обысками
По данным ТАСС и «РИА Новости», обыски связаны с делом бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов)
Николай Степанов
Николай Степанов (Фото: Николай Степанов / VK)

Силовики пришли с обысками к бывшему главе московского муниципалитета Сокол и экс-помощнику бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина Николаю Степанову, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, обыски связаны с делом бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан Минюстом иноагентом). По версии следствия, Степанов якобы участвовал в заседаниях признанного нежелательной организацией в России «Съезда народных депутатов».

НПО «СНД» была зарегистрирована в ноябре 2022 года, инициатором этого процесса стал Пономарев. В ее состав вошли бывшие российские депутаты разных уровней и созывов. Они позиционируют себя в качестве «переходного парламента» и обсуждают смену действующей власти в России.

РБК обратился за комментарием к Николаю Степанову и в СУ СК по Москве.

ФСБ рассказала об уголовных делах против экс-депутата Пономарева
Политика
Илья Пономарёв

В феврале ФСБ сообщала, что против Пономарева возбуждено уголовное дело по нескольким статьям — по ст. 275 (госизмена в виде перехода на сторону противника), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), п. «в» ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России) УК. Как заявляла спецслужба, политик состоит в легионе «Свобода России» и был на заводе «Азовсталь» весной 2022 года, где призывал бойцов «Азова» не отступать из Мариуполя. До этого на экс-депутата завели дело о фейках об армии (ст. 207.3 УК), его заочно арестовали и объявили в розыск. Еще одно дело против него было связано с «осуществлением деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной». Телеграм-канал Baza писал, что речь идет об участии политика в «Съезде народных депутатов».

В январе по делу Пономарева обыски проходили также у доцента МГУ Михаила Лобанова (признан иноагентом) и еще у нескольких человек. В марте ФСБ возбудила дело об участии в террористической организации против политтехнолога Сергея Антонова. Речь идет о его участии в «Съезде народных депутатов» и «Комитете 2024» (также признан нежелательным в России).

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
обыски Илья Пономарев
Материалы по теме
Физику Маслову запросили 17 лет по делу о госизмене
Политика
Суд отправил журналиста Мингазова под домашний арест по делу о «фейках»
Политика
Верховный суд назначил дату рассмотрения жалобы на срок Кагарлицкому
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 98,58 (-0,19) Инвестиции, 20 мая, 16:34 Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 90,65 (-0,33) Инвестиции, 20 мая, 16:34
Politico узнало дату начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз Политика, 11:04
Когда цифровой маркетинг эффективен в b2b, а когда — бесполезная трата Pro, 11:02
У жены президента Сирии диагностировали лейкемию Политика, 11:00
Умер двукратный призер ЧМ по футболу в составе сборной ФРГ Шнеллингер Спорт, 10:56
Все страдают и все идет не по плану: как внедрить бюджет в стартапе Pro, 10:37
Мбаппе устроил прощальный ужин перед уходом из ПСЖ на 250 человек Спорт, 10:36
Аренда жилья в Москве перестала дорожать: как долго это продлится Недвижимость, 10:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ФАС обвинила «дочку» ЛУКОЙЛа в разных ценах на один и тот же дизель Экономика, 10:29
Замглавы МИД Ирана представил страну на встрече министров стран ШОС Политика, 10:27
Суд арестовал две машины и мотоцикл замглавы Минобороны Иванова Политика, 10:27
Мосбиржа и ЦБ задумались о создании индекса инсайдеров Инвестиции, 10:26
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за грозы в Москве Общество, 10:24
В Тебризе началась церемония прощания с президентом Ирана Политика, 10:21
НХЛ третий год подряд запретила игрокам привозить Кубок Стэнли в Россию Спорт, 10:20