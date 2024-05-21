К бывшему помощнику экс-депутата Рашкина пришли с обысками

По данным ТАСС и «РИА Новости», обыски связаны с делом бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов)

Николай Степанов (Фото: Николай Степанов / VK)

Силовики пришли с обысками к бывшему главе московского муниципалитета Сокол и экс-помощнику бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина Николаю Степанову, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, обыски связаны с делом бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан Минюстом иноагентом). По версии следствия, Степанов якобы участвовал в заседаниях признанного нежелательной организацией в России «Съезда народных депутатов».

НПО «СНД» была зарегистрирована в ноябре 2022 года, инициатором этого процесса стал Пономарев. В ее состав вошли бывшие российские депутаты разных уровней и созывов. Они позиционируют себя в качестве «переходного парламента» и обсуждают смену действующей власти в России.

РБК обратился за комментарием к Николаю Степанову и в СУ СК по Москве.

В феврале ФСБ сообщала, что против Пономарева возбуждено уголовное дело по нескольким статьям — по ст. 275 (госизмена в виде перехода на сторону противника), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), п. «в» ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России) УК. Как заявляла спецслужба, политик состоит в легионе «Свобода России» и был на заводе «Азовсталь» весной 2022 года, где призывал бойцов «Азова» не отступать из Мариуполя. До этого на экс-депутата завели дело о фейках об армии (ст. 207.3 УК), его заочно арестовали и объявили в розыск. Еще одно дело против него было связано с «осуществлением деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной». Телеграм-канал Baza писал, что речь идет об участии политика в «Съезде народных депутатов».

В январе по делу Пономарева обыски проходили также у доцента МГУ Михаила Лобанова (признан иноагентом) и еще у нескольких человек. В марте ФСБ возбудила дело об участии в террористической организации против политтехнолога Сергея Антонова. Речь идет о его участии в «Съезде народных депутатов» и «Комитете 2024» (также признан нежелательным в России).