ФСБ возбудила дело о терроризме против политтехнолога Антонова
Следственный отдел УФСБ России по Удмуртии возбудил дело по ч. 2 ст. 205.4 УК (участие в деятельности террористической организации) в отношении политтехнолога Сергея Антонова, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от десяти до 15 лет.
По данным источника «РИА Новости», Антонов с осени 2022 года находился в Польше, где вступил в НПО «Съезд народных депутатов» (СНД, признана нежелательной в России). Он также возглавляет «Комитет 2024» (признана нежелательной в России), сообщил собеседник агентства. По его словам, эта организация массово направляет обращения о «нелегитимности» выборной кампании и действующих органов власти, а также необходимости их уголовного преследования.
НПО СНД была зарегистрирована в ноябре 2022 года, инициатором этого процесса стал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом). В ее состав вошли бывшие российские депутаты разных уровней и созывов. Они позиционируют себя в качестве «переходного парламента» и обсуждают смену действующей власти в России.
В правоохранительных органах ТАСС указали, что целью СНД является «осуществление террористической деятельности, насильственный захват и удержание власти в нарушение Конституции, насильственное изменение конституционного строя России».
У ФСБ нет сведений о нахождении политтехнолога в России, пишут «РИА Новости».
В феврале 2024 года районный суд в Ижевске признал причастность политтехнолога к работе нежелательной организации и заочно назначил штраф в размере 10 тыс. руб.
В 2022 году Антонов выдвигал свою кандидатуру на выборах главы Удмуртии от Партии возрождения России, но в процессе ее снял. В 2020 году он баллотировался от «Коммунистов России» на муниципальных выборах в Воткинске и Можге.
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