Türkiye: главы МИД Абдоллахиян не должно было быть на борту с Раиси

Türkiye узнала, что главы МИД не должно было быть на борту с Раиси

Глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим полетели с президентом в последний момент. Их вертолет разбился 19 мая

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим, которые были на борту разбившегося вертолета вместе с президентом Ибрахимом Раиси, изначально должны были лететь на другом вертолете, пишет газета Türkiye со ссылкой на источник в иранских службах безопасности.

По словам собеседника, их посадили в вертолет в последний момент.

По информации издания, вертолетом управляли военные летчики, он был оснащен трекерами.

Вертолет потерпел крушение 19 мая в лесу Дизмар, который находится между городами Варзакан и Джульфа в провинции Восточный Азербайджан. В тот день иранский президент со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия плотины на реке Аракс на границе двух стран.

Два других вертолета, на борту которых были в том числе глава Минэнерго Али Акбар Мехрабиян и министр дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш, благополучно вернулись.

Утром 20 мая Тегеран официально подтвердил, что Раиси погиб при крушении. Спасатели нашли тела всех находившихся на борту. Полномочия Раиси перешли к первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу. Выборы в стране должны провести в течение 50 дней.

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что не знает о версии о теракте после крушения вертолета с президентом. Иранский посол в Белоруссии Алиреза Самеи не исключил, что причиной авиакатастрофы могли стать плохие погодные условия. «Был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная, горная, труднодоступная местность», — сказал он.

В Иране объявлен пятидневный национальный траур.