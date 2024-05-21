Politico узнало об опасениях в США о риске третьей мировой из-за Раиси
Сотрудники администрации США в первые часы после крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту «с тревогой» следили за поисково-спасательной операцией и реакцией Тегерана, сообщает Politico.
По словам трех высокопоставленных чиновников, в администрации задавались вопросом, как авария может изменить ситуацию на Ближнем Востоке и кого Иран может обвинить в авиакатастрофе. Некоторые предположили, что Тегеран может заявить о причастности к крушению США и Израиля — в частности, что Вашингтон и Тель-Авив могли вывести вертолет из строя. Как сообщил один из собеседников, на какое-то время перестал казаться безумным вопрос «Неужели так начинается третья мировая война?».
При этом, отмечает Politico, первые разведданные не дают предположить, что к крушению могло привести что-то еще кроме плохой погоды. Накануне лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что, согласно выводам разведки, нет доказательств «нечестной игры». «Была очень плохая, туманная погода на северо-западе Ирана, где разбился вертолет. Так что это похоже на несчастный случай, но дело все еще расследуется», — сказал он.
О том, что авиакатастрофа могла произойти из-за непогоды, заявил и иранский посол в Белоруссии Алиреза Самеи. Он отметил, что спецкомиссия установит точные причины произошедшего, изучит погодные и технические условия полета.
Тем не менее, в администрации Джо Байдена опасаются, что Тегеран может выдвинуть «гипотетические обвинения», которые приведут к эскалации в отношениях с Израилем, пишет Politico.
Глава Пентагона Ллойд Остин, выступая 20 мая на пресс-конференции, подчеркнул, что «США никоим образом не причастны к этой катастрофе». В Белом доме также заявили, что к произошедшему не имеет отношение ни одно из других государств. Представитель Госдепа Мэттью Миллер считает, что правительство Ирана «несет ответственность за полет 45-летнего вертолета в плохих погодных условиях». Агентство AP отмечало, что военно-воздушный флот Ирана в значительной степени сформирован еще до Исламской революции 1979 года, а международные санкции затрудняют получение запчастей для авиатехники.
Раиси, глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати и другие сопровождавшие президента лица летели на американском вертолете Bell 212. Он был разработан около 50 лет назад для вооруженных сил, в Иране его модернизировали: грузоподъемность для перевозки увеличилась до 15 человек, включая пилота.
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