Посол Украины допустил вступление страны в НАТО после окончания конфликта

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 64,94 (-1,68) Инвестиции, 19 мая, 15:56
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 62,4 (-1,16) Инвестиции, 19 мая, 15:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:48
Двух теннисистов заподозрили в договорном матче на «Ролан Гаррос» Спорт, 12:44
Сильнейшее падение: почему «бигтехи» не оправдали надежд. Дайджест Pro, 12:44
В Ереване оппозиция попыталась прорваться на форум с участием Пашиняна Политика, 12:42
Гай Германика рассказала о мечте снять фильм про Черчесова Спорт, 12:40
Евро обогнал доллар по оборотам торгов на Мосбирже Инвестиции, 12:39
ЖКХ, экология и видеонаблюдение: реальные российские IoT-проекты РБК и МегаФон, 12:34
Какой рубль выгоден государству — сильный или слабый? Pro, 12:34
Посол Украины допустил вступление страны в НАТО после окончания конфликта Политика, 12:31
Как пчелы спасают человечество от голода Зеленая экономика, 12:30
В ЗВО создадут 12 воинских частей и подразделений из-за «угроз у границ» Политика, 12:26
Lexus отзовет кроссоверы NX в России Авто, 12:25
Шойгу сообщил о более 1900 сдавшихся в плен военных с «Азовстали» Политика, 12:24
Шойгу заявил о близости к завершению освобождения ЛНР Политика, 12:19
Военная операция на Украине ,  
0 

Посол Украины допустил вступление страны в НАТО после окончания конфликта

Украинский посол в Германии: Украина может вступить в НАТО после окончания конфликта
Украина все еще может вступить в НАТО и внести вклад в защиту стран альянса «за счет своей сильной армии», заявил украинский посол в Германии Мельник. После этого он вновь обвинил Шольца в отсутствии поставок тяжелого вооружения *
Фото: Dragos Asaftei / Shutterstock
Фото: Dragos Asaftei / Shutterstock

Украина может стать членом НАТО не в разгар военного конфликта, но, возможно, сразу после его окончания. Об этом заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник в интервью RND.

На вопрос журналиста, что для Украины будет означать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, Мельник ответил, что это будет «хорошей новостью». Он выразил надежду, что это увеличит шансы Украины быстро стать членом альянса.

«Я думаю, что это [членство Украины в НАТО] может произойти быстрее, чем некоторые думают», — отметил Мельник. По его словам, Киев показал, что может внести вклад в защиту стран НАТО «за счет своей сильной армии».

В то же время украинский посол поделился, что у Киева складывается впечатление, что канцлер Германии Олаф Шольц не хочет поставлять Украине тяжелое вооружение.

Посол Украины назвал Шольца «оскорбленной колбасой»
Политика
Андрей Мельник

«Он, похоже, не готов наконец осуществить историческое решение о тяжелом оружии, хотя по этому вопросу есть решение немецкого парламента, которое было принято три недели назад», — подчеркнул Мельник.

Это выглядит так, будто Берлин ждет, пока не наступит перемирие, когда больше не нужно будет принимать «смелых решений», добавил он. Посол Украины также заявил, что то, что Олаф Шольц пока не планирует посетить Киев, «беспокоит и раздражает» украинскую сторону.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать
Статьи
Pro
Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать
Инструкции
Pro
Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью
Кейсы
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение
Прогнозы
Pro
Фото: Myspeaker Глава «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков: «Избыток ресурсов — это ошибка»
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда
Прогнозы

В начале марта Мельник назвал немецкого канцлера «оскорбленной печеночной колбасой» после того, как тот назвал препятствием для своего визита в Киев отказ властей Украины принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Материал дополняется

Материалы к статье
Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Украина Германия НАТО
Материалы по теме
В США заявили о нежелании обсуждать с Эрдоганом возражения Турции по НАТО
Политика
Мединский заявил о полученных предложениях Киева по нейтралитету Украины
Политика
Киев заявил об обсуждении нейтралитета с «абсолютными гарантиями»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter