Посол Украины допустил вступление страны в НАТО после окончания конфликта
Украина может стать членом НАТО не в разгар военного конфликта, но, возможно, сразу после его окончания. Об этом заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник в интервью RND.
На вопрос журналиста, что для Украины будет означать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, Мельник ответил, что это будет «хорошей новостью». Он выразил надежду, что это увеличит шансы Украины быстро стать членом альянса.
«Я думаю, что это [членство Украины в НАТО] может произойти быстрее, чем некоторые думают», — отметил Мельник. По его словам, Киев показал, что может внести вклад в защиту стран НАТО «за счет своей сильной армии».
В то же время украинский посол поделился, что у Киева складывается впечатление, что канцлер Германии Олаф Шольц не хочет поставлять Украине тяжелое вооружение.
«Он, похоже, не готов наконец осуществить историческое решение о тяжелом оружии, хотя по этому вопросу есть решение немецкого парламента, которое было принято три недели назад», — подчеркнул Мельник.
Это выглядит так, будто Берлин ждет, пока не наступит перемирие, когда больше не нужно будет принимать «смелых решений», добавил он. Посол Украины также заявил, что то, что Олаф Шольц пока не планирует посетить Киев, «беспокоит и раздражает» украинскую сторону.
В начале марта Мельник назвал немецкого канцлера «оскорбленной печеночной колбасой» после того, как тот назвал препятствием для своего визита в Киев отказ властей Украины принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
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