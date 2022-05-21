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Россия запретила въезд в страну 963 гражданам США

Россия запретила въезд в страну 963 гражданам США, включая Джо Байдена и Моргана Фримена
В числе граждан США, кому теперь запрещен въезд в Россию, — американский президент Джо Байден и его сын Хантер, члены Конгресса, американские министры и представители ВПК, а также актер Морган Фриман
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Jim Bourg / Reuters)

МИД России опубликовал список американских граждан, которым запретили въезд в страну на постоянной основе. В перечень вошли 963 человека, включая президента США Джо Байдена.

Также в списке указаны:

  • сын президента США Хантер Байден;
  • директор ЦРУ Уильям Бернс;
  • директор ФБР Кристофер Рэй;
  • директор Управления по контролю за иностранными активами Минфина США Андреа Гаки;
  • Генпрокурор США Меррик Гарланд;
  • прокуроры по делам Марии Бутиной и Константина Ярошенко Эрик Кенерсон и Рэндалл Джэксон соответственно;
  • министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас;
  • директор Агентства национальной безопасности США Пол Накасоне;
  • помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

Помимо этого в перечень включили членов Конгресса, американских министров и представителей военно-промышленного комплекса (ВПК). Москва также запретила въезд в страну гендиректору анимационной студии Dreamworks Animation Джеффри Катценбергу и актеру Моргану Фриману, который «в сентябре 2017 года записал видеообращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной». 

В МИД России подчеркнули, что внесли в список власти США, разжигающие русофобию, а также тех, кто их «обслуживает». При этом Россия неизменно уважает американский народ и открыта к честному и уважительному диалогу, добавили в ведомстве.

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«Российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный «миропорядок, основанный на правилах», изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии», — говорится в сообщении.

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Власти США также ввели санкции против российского руководства. Так, 26 февраля Вашингтон объявил об ограничительных мерах в отношении президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы МИДа Сергея Лаврова и главы Генштаба Валерия Герасимова.

Байдену и Псаки запретили въезд в Россию еще в середине марта. Вместе с ними в списке были указаны министр обороны США Ллойд Остин и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон.

В конце апреля МИД России внес в «стоп-лист» 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, «формирующих русофобскую повестку дня». В их число вошли основатель компании Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России) Марк Цукерберг, вице-президент США Камала Харрис и официальный представитель Госдепартамента Эдвард Прайс.

В 2017 году в США появилась НКО «Комитет в поддержку расследования России». Морган Фримен записал видеоролик с обращением от имени этой организации. В первые же секунды он заявил: «На нас напали. Мы ведем войну». По его словам президент России Владимир Путин «использует кибероружие для нападения на демократии по всему миру».

Актер призвал действовавшего на тот момент американского президента Дональда Трампа защитить страну от российского заговора с целью подрыва США.

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