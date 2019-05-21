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Политика ,  
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Власти Москвы разослали письма об угрозе детям от поп-группы «Френдзона»
В столичные муниципалитеты поступило требование информировать о вреде творчества группы «Френдзона». В ближайшее время «компетентные органы» запретят ее концерты в Москве, утверждается в письме городского департамента труда
Фото: frendzona / VK

Столичные власти рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона». Об этом говорится в письме (есть у РБК) московского департамента труда в органы соцзащиты и муниципалитеты, подлинность письма подтвердил источник в одном из муниципалитетов.

Департамент получил информацию о «нецелесообразности творчества» группы от московского уполномоченного по правам человека Татьяны Потяевой. Тексты и клипы «Френдзоны» причиняют вред развитию детей, потому что побуждают к действиям, угрожающим их жизни и здоровью. Они носят порнографический характер и пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения, утверждается в письме.

В ближайшее время «компетентные органы» запретят концерты группы в Москве, говорится в письме. Песни и клипы, «содержащие вышеупомянутую информацию», будут изъяты из общего доступа.

РБК направил запросы в пресс-службу ГУ МВД по Москве, в дептруда и департамент культуры Москвы.

Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РБК, что не просила запретить концерты группы «Френдзона». «Я обращалась [в дептруда] в связи с тем, что получила коллективное обращение родителей детей, которые были на концерте группы, — уточнила она. — Я просила проверить, изучить и прислать мне информацию, что это за представление такое». По словам уполномоченного, она еще не получила ответа на свое обращение, поэтому направила в департамент обращение родителей «и попросила дать их пояснение по каждой из позиций, которые там были указаны».

Что это за группа

У группы «Френдзона» нет официального сайта, только паблик во «ВКонтакте» с 447,6 тыс. подписчиков (для сравнения, у Монеточки их 245 тыс.). Музыканты позиционируют себя как «школьный поп-панк-коллектив». По данным «Афиши», летом 2018 года у первого альбома группы «Флирт на вписке» было 2 млн прослушиваний. У участников группы есть вымышленные биографии, а их реальные личности, сообщает издание, неизвестны.

«Френдзона» стала одним из коллективов и исполнителей, чьи концерты отменялись в 2018 году. В регионах также отменяли концерты Хаски, IC3PEAK, Элджея, Егора Крида, Монеточки и др. В прокуратуре говорили, что решения об отмене принимали организаторы мероприятий.

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко в прошлом году назвал отмену концертов глупостью, а Путин призвал не относиться к исполнителям по принципу «хватать и не пущать». После этого президент поручил своей администрации представить план по поддержке современной музыки и визуальных видов искусства, в частности направлений, которые востребованы у российской молодежи.

Автор: Евгения Кузнецова
При участии: Любовь Порываева, Дмитрий Серков
Теги: департамент труда и занятости населения, запрет, уполномоченный по правам
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