Власти Москвы разослали письма об угрозе детям от поп-группы «Френдзона»

В столичные муниципалитеты поступило требование информировать о вреде творчества группы «Френдзона». В ближайшее время «компетентные органы» запретят ее концерты в Москве, утверждается в письме городского департамента труда

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Столичные власти рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона». Об этом говорится в письме (есть у РБК) московского департамента труда в органы соцзащиты и муниципалитеты, подлинность письма подтвердил источник в одном из муниципалитетов.

Департамент получил информацию о «нецелесообразности творчества» группы от московского уполномоченного по правам человека Татьяны Потяевой. Тексты и клипы «Френдзоны» причиняют вред развитию детей, потому что побуждают к действиям, угрожающим их жизни и здоровью. Они носят порнографический характер и пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения, утверждается в письме.

В ближайшее время «компетентные органы» запретят концерты группы в Москве, говорится в письме. Песни и клипы, «содержащие вышеупомянутую информацию», будут изъяты из общего доступа.

РБК направил запросы в пресс-службу ГУ МВД по Москве, в дептруда и департамент культуры Москвы.

Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РБК, что не просила запретить концерты группы «Френдзона». «Я обращалась [в дептруда] в связи с тем, что получила коллективное обращение родителей детей, которые были на концерте группы, — уточнила она. — Я просила проверить, изучить и прислать мне информацию, что это за представление такое». По словам уполномоченного, она еще не получила ответа на свое обращение, поэтому направила в департамент обращение родителей «и попросила дать их пояснение по каждой из позиций, которые там были указаны».