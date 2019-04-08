Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года

Решения об отмене принимали организаторы выступлений, следует из ответов региональных прокуратур на депутатские запросы. Тогда не состоялись концерты Хаски, IC3PEAK, Элджея и других исполнителей

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Концерты рэперов и музыкальных групп в конце 2018 года отменялись по решению их организаторов, к такому выводу пришли региональные прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на копии их ответов на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при нижней палате.

Так, в конце ноября в Краснодаре должен был состояться концерт рэпера Хаски в клубе Arena Hall, однако выступление было перенесено на другую площадку (где также не состоялось). Менеджер рэпера Антон Орехов сообщил «РБК Краснодар», что первый перенос произошел из-за того, что «прокуратура запугала площадку закрытием».

Краевая прокуратура в ответе на запросы из Госдумы сообщила, что местными властями и сотрудниками правоохранительных органов «меры реагирования, направленные на запрет концертной деятельности», не принимались.

Примерно в то же время в Казани должна была выступить группа IC3PEAK, но концерт был отменен. Прокуратура Татарстана в ответ на запрос сообщила, что это произошло из-за расторжения договора аренды со стороны собственника лофт-студии, где планировалось выступление. Концерт перенесли в другой клуб, но его прервали звонками о минировании. Причастность к этому местных властей региональная прокуратура не установила.