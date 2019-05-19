Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили. По мнению политика, «Москва недоговороспособна».

Говоря о ситуации на Украине, Саакашвили отметил, что считает страну «теневым государством», где «до сих пор все решалось за кулисами». «Зеленскому говорят: «Добро пожаловать в клуб, заходи к нам в кулисы, мы тут все решим», — отметил он.

По словам политика, действующий лидер Украины Петр Порошенко «нашпиговывал везде своих людей». В качестве примера он привел отставку главы Конституционного суда страны Станислава Шевчука. По мнению Саакашвили, его сняли с должности «с за уши притянутым поводом, чтобы провести лояльного Порошенко человека».

Как отметил бывший одесский губернатор, Зеленский «должен остаться президентом 70% граждан Украины», для этого ему нужно напрямую обращаться к народу. «Народ дал ему власть, но он власть еще не взял», — заявил Саакашвили. По его словам, избранный президент должен провести те реформы, которых хочет большинство украинцев, в том числе «поменять систему и уничтожить структуру теневого государства».