Трамп столкнулся с дефицитом средств на суды

В отношении Трампа в США заведено четыре уголовных дела, в том числе о сговоре с целью отмены президентских выборов 2020 года. Комитет, который финансировал его юридические издержки, с начала года потратил почти $60 млн

Дональд Трамп (в центре) (Фото: Andrew Kelly / Getty Images)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в марте израсходовал на судебные издержки $4,9 млн, у него осталось $6,8 млн и он может столкнуться с нехваткой средств для покрытия трат на адвокатов, пишут Bloomberg и Politico со ссылкой на данные из отчетов о финансировании его предвыборной кампании.

Bloomberg сообщает, что Национальный комитет Республиканской партии (RNC, руководящий орган партии) отказался оплачивать юридические счета Трампа. Он тратил на это деньги из политического комитета «Спасите Америку» (Save America), который имеет право собирать средства от доноров. С января этого года комитет потратил на судебные издержки около $60 млн, к началу апреля у него осталось около $4 млн наличными.

Как отмечает Politico, общая сумма расходов на юридические издержки комитета «Спасите Америку» составила почти столько же, сколько расходы предвыборного комитета Трампа (Make America Great Again Inc., MAGA Inc.), «что подчеркивает, как юридические проблемы поглотили деньги его политической операции». Bloomberg напоминает, что законы США запрещают предвыборному комитету напрямую финансировать юридические издержки экс-президента.

В отношении Дональда Трампа в США заведено несколько уголовных дел. В частности, бывшего американского лидера и кандидата в президенты обвиняют в ненадлежащем хранении документов о ядерном арсенале США. По версии следствия, выезжая из Белого дома, Трамп вывез ящики с секретными документам и хранил их в своем поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде. Также, по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, экс-президенту вменяют сговор с целью нарушения прав, сговор с целью обмана правительства, препятствование официальному расследованию и сговор для этого. Свою вину он не признает.

В 2023 году в отношении Трампа выдвинули обвинение о фальсификации финансовых отчетов. Один из ключевых эпизодов связан с выплатой денег за молчание об отношениях с политиком порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффордс), которая была оформлена как плата за юридические услуги. Бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн еще в 2018 году признал, что заплатил Дэниелс в 2016 году $130 тыс. за молчание о ее романе с Трампом в 2006-м (экс-президент эти отношения отрицал).

В мая того же года жюри Федерального суда Манхэттена признало Трампа виновным по другому делу — о сексуальных домогательствах и клевете в отношении писательницы Элизабет Джин Кэрролл. Как следовало из дела, эпизод, в котором обвинялся Трамп, произошел в 1996 году в примерочной универмага Bergdorf Goodman. Экс-президента обязали выплатить Кэрролл почти $3 млн за моральный ущерб и еще $2 млн по гражданскому иску о побоях. Трамп назвал решение суда «полным позором» и «продолжением величайшей охоты на ведьм всех времен» и через несколько дней подал апелляцию.

16 февраля суд Нью-Йорка признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве. Инстанция обязала политика и его компанию The Trump Organization, занимающуюся недвижимостью, выплатить $355 млн штрафа. Трампу на три года запретили занимать руководящие должности в любой корпорации в Нью-Йорке.