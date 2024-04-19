Мужчина поджег себя у здания суда в Нью-Йорке, где шел процесс над Трампом

Мужчина поджег себя у здания суда, где шел процесс над Трампом

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Мужчина поджег себя у здания суда в Нью-Йорке, где проходят заседания по делу экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, это произошло в специально отведенной зоне для митингующих сторонников и противников Трампа. Мужчину доставили в больницу, его состояние оценивается как критическое. Полиция начала расследование.

The New York Times пишет, что огонь начали тушить очевидцы, через несколько минут на место происшествия прибыли полицейские.

В суде в это время проходил процесс выбора присяжных для рассмотрения уголовного дела Трампа. По данным Sky News, экс-президент готовился покинуть здание перед тем, как мужчина на улице устроил самоподжог.

Трампа обвиняют в подкупе порноактрисы, с которой он состоял в связи, чтобы избежать влияния огласки на ход избирательной кампании 2016 года. Ему предъявлено обвинение по 34 пунктам, каждый из которых предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет. Если присяжные признают его виновным по каждому из них, бывшему президенту может грозить до 136 лет заключения.