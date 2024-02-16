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Суд над Трампом ,  
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Суд Нью-Йорка оштрафовал Трампа на $355 млн по делу о мошенничестве

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Суд над Трампом

Суд Нью-Йорка признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве, сообщает CNN. Инстанция обязала политика и его компанию The Trump Organization, которая занимается недвижимостью, выплатить $355 млн штрафа.

Помимо того, Трампу на три года запретили занимать позицию директора или другие руководящие должности в любой корпорации, зарегистрированной в Нью-Йорке.

Сыновья Трампа — Дональд и Эрик — оштрафованы на $4 млн каждый, суд посчитал, что они «ответственны за многочисленные случаи мошенничества».

Дело о мошенничестве против Трампа было заведено по гражданскому иску прокурора штата Летиции Джеймс; прокурор настаивала, что экс-президент, а также его партнеры фальсифицировали финансовые отчеты, чтобы получить более выгодные условия по кредитам и страховкам.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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