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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Blick узнала о письме президента Швейцарии Путину

Blick: президент Швейцарии Амхерд написала письмо Путину после его переизбрания
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Blick сообщила, что президент Швейцарии направила письмо Путину. В нем политик выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокусе», но не поздравила с переизбранием главу государства
Виола Амхерд
Виола Амхерд (Фото: Laurent Gillieron / EPA / ТАСС)

Президент Швейцарии Виола Амхерд направила письмо президенту России Владимиру Путину вскоре после его переизбрания, в котором выразила соболезнования в связи с тератом в «Крокус Сити Холле», сообщила швейцарская газета Blick со ссылкой на представителя Минобороны страны Лоренца Фришкнехта.

«В письме содержатся соболезнования жертвам теракта в Москве 22 марта и тем, кто пострадал от недавних наводнений, затронувших несколько регионов России», — рассказал он. По словам представителя ведомства, в письме поднимались «несколько тем с учетом нового срока полномочий президента России».

Вечером 22 марта террористы напали на «Крокус Сити Холл», открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник» и подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали. Суд арестовал более десяти подозреваемых, среди них четверо непосредственных участников теракта.

В конце марта часть российских регионов, включая Оренбургскую область, столкнулась с наводнениями. Глава МЧС Александр Куренков говорил, что причиной этого стали большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки.

Фришкнехт при этом подчеркнул, что в письме президент Швейцарии не поздравила Путина с победой на выборах, но призвала к «диалогу в трудные времена». Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Глава государства избирался на шесть лет, до мая 2030-го. Путин победил на них с результатом в 87,28% голосов, за него проголосовали более 76 млн избирателей.

Амхерд также написала, что соблюдение международного права и прав человека, а также универсальных принципов, закрепленных в Уставе ООН, «должно стать компасом для достижения мира и процветания».

В январе президент страны анонсировала проведение мирной конференции по Украине, в том числе с участием страны глобального Юга. 10 апреля Швейцария уточнила, что мероприятие пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке.

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Москва принимать участие во встрече не планирует, даже если ее пригласят. Официальный представитель МИДа Мария Захарова объясняла это тем, что на конференции будет обсуждаться «ультимативная» формула мира президента Украины Владимира Зеленского. Россия отвергает переговоры на ее основе.

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Георгий Смирнов
Швейцария Виола Амхерд Россия Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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