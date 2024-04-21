В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв, сообщает издание «Зеркало недели». До этого Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил об объявлении воздушной тревоги в регионе.
О взрывах в городе сообщалось и накануне, 20 апреля. Командование воздушных сил ВСУ тогда предупредило о ракетной опасности.
19 апреля одесские власти также сообщали о взрывах. Кипер рассказал о повреждении припортовой инфраструктуры города. Министерство инфраструктуры Украины чуть позже сообщало о повреждениях в порту Южный под Одессой.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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