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Военная операция на Украине ,  
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Одесские власти сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры

Сюжет
Военная операция на Украине
В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура, один человек госпитализирован, заявил глава администрации Кипер. До этого в регионе звучали сигналы воздушной тревоги
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер в телеграм-канале. До этого в области звучали сигналы воздушной опасности.

По его словам, известно об одном пострадавшем, мужчина госпитализирован.

Украинские власти регулярно сообщают о взрывах и повреждениях, в регионе практически ежесуточно звучат сигналы воздушной тревоги. 17 апреля взрывы прозвучали в Одессе. Кипер позже уточнил, что информации о пострадавших не было.

В Одессе и Чернигове прогремели взрывы
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Утром 10 апреля ВСУ сообщили, что в Одессе повреждения получил объект энергетической инфраструктуры, на следующий день украинские военные рассказали о пожаре после взрыва на территории энергетического объекта в Одесской области.

14 апреля Минэнерго Украины сообщило о возгорании оборудования на высоковольтных подстанциях в Одесской области. Без света остались четыре населенных пункта, заявил в ведомстве, позже уточнив, что без электричества остались около 7 тыс. жителей.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Одесса Одесская область Военная операция на Украине
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