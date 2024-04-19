Одесские власти сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры

В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура, один человек госпитализирован, заявил глава администрации Кипер. До этого в регионе звучали сигналы воздушной тревоги

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В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер в телеграм-канале. До этого в области звучали сигналы воздушной опасности.

По его словам, известно об одном пострадавшем, мужчина госпитализирован.

Украинские власти регулярно сообщают о взрывах и повреждениях, в регионе практически ежесуточно звучат сигналы воздушной тревоги. 17 апреля взрывы прозвучали в Одессе. Кипер позже уточнил, что информации о пострадавших не было.

Утром 10 апреля ВСУ сообщили, что в Одессе повреждения получил объект энергетической инфраструктуры, на следующий день украинские военные рассказали о пожаре после взрыва на территории энергетического объекта в Одесской области.

14 апреля Минэнерго Украины сообщило о возгорании оборудования на высоковольтных подстанциях в Одесской области. Без света остались четыре населенных пункта, заявил в ведомстве, позже уточнив, что без электричества остались около 7 тыс. жителей.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.