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Военная операция на Украине ,  
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Власти Украины сообщили о повреждениях в порту Южный под Одессой

Мининфраструктуры Украины сообщило о повреждениях в порту Южный под Одессой
Сюжет
Военная операция на Украине
Министерство инфраструктуры Украины сообщило о повреждениях двух терминалов порта Южный. Всего, по данным ведомства, повреждено или уничтожено 215 объектов портовой инфраструктуры

Порт Южный к востоку от Одессы подвергся воздушной атаке, сообщило Министерство инфраструктуры Украины в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

По данным ведомства, под удар попали два терминала, в результате разрушены емкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки.

Днем 19 апреля Силы обороны юга украинской армии сообщали о взрывах в Одессе. В регионе была объявлена воздушная тревога. Глава военной администрации области Олег Кипер сообщал о повреждении припортовой инфраструктуры и об одном пострадавшем, но не привел подробности.

Одесские власти сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Всего в Южном с начала военных действий, сообщает Мининфраструктуры, повреждены и частично уничтожены 215 объектов портовой инфраструктуры и 153 транспортных средства.

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Теги
Одесса порт Одесская область Военная операция на Украине
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