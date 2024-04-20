Мининфраструктуры Украины сообщило о повреждениях в порту Южный под Одессой

Власти Украины сообщили о повреждениях в порту Южный под Одессой

Министерство инфраструктуры Украины сообщило о повреждениях двух терминалов порта Южный. Всего, по данным ведомства, повреждено или уничтожено 215 объектов портовой инфраструктуры

Порт Южный к востоку от Одессы подвергся воздушной атаке, сообщило Министерство инфраструктуры Украины в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

По данным ведомства, под удар попали два терминала, в результате разрушены емкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки.

Днем 19 апреля Силы обороны юга украинской армии сообщали о взрывах в Одессе. В регионе была объявлена воздушная тревога. Глава военной администрации области Олег Кипер сообщал о повреждении припортовой инфраструктуры и об одном пострадавшем, но не привел подробности.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Всего в Южном с начала военных действий, сообщает Мининфраструктуры, повреждены и частично уничтожены 215 объектов портовой инфраструктуры и 153 транспортных средства.