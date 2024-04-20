В Одессе прогремел взрыв

В Одессе произошел взрыв, сообщает Суспiльне. Командовании Воздушных сил ВСУ ранее предупредило о ракетной опасности.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что в регионе объявлена воздушная тревога.

Согласно мониторинговым пабликам, сигналы тревоги звучат в Николаевской области и подконтрольной Украине части Херсонской области.

За час до этого два взрыва прозвучали в городе Запорожье, который контролирует Украина. «Зеркало недели» писало о взрыве в Днепропетровской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Одесские власти сообщали о взрывах и накануне, 19 апреля. Кипер говорил о повреждении припортовой инфраструктуры и об одном пострадавшем. Министерство инфраструктуры Украины позднее сообщило об ударе по двум терминалам в порту Южный и разрушенных емкостях с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт.