В Одессе прогремел взрыв
В Одессе произошел взрыв, сообщает Суспiльне. Командовании Воздушных сил ВСУ ранее предупредило о ракетной опасности.
Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что в регионе объявлена воздушная тревога.
Согласно мониторинговым пабликам, сигналы тревоги звучат в Николаевской области и подконтрольной Украине части Херсонской области.
За час до этого два взрыва прозвучали в городе Запорожье, который контролирует Украина. «Зеркало недели» писало о взрыве в Днепропетровской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Одесские власти сообщали о взрывах и накануне, 19 апреля. Кипер говорил о повреждении припортовой инфраструктуры и об одном пострадавшем. Министерство инфраструктуры Украины позднее сообщило об ударе по двум терминалам в порту Южный и разрушенных емкостях с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт.
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