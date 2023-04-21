Министр обороны США Остин: НАТО и союзники оказали Украине военную помощь на $55 млрд

НАТО заявило об оказанной Украине помощи в размере $55 млрд

Ллойд Остин (Фото: Heiko Becker / Reuters)

НАТО и союзники оказали Украине военную помощь в размере $55 млрд. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на заседании контактной группы по Украине, которое проходит на авиабазе Рамштайн в Германии

Участники контактной группы с момента ее основания в прошлом апреле выделили Украине $55 млрд.

Первое заседание группы прошло 26 апреля, в его рамках страны НАТО и союзники (Израиль, Япония и др.) объявили о передаче Украине вооружений. С тех пор заседания проходят каждый месяц.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил оказанную Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь примерно в $120 млрд.

В Кремле осуждают военную помощь Украине со стороны стран Запада. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что НАТО и союзники «подливают масла в огонь». По его мнению, поставки вооружений «не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры».