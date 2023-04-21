НАТО заявило об оказанной Украине помощи в размере $55 млрд

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 89,46 (+0,09) Инвестиции, 20 апр, 16:27 Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 81,62 (-0,04) Инвестиции, 20 апр, 16:27
Генштаб объяснил неисполнение указания об отсрочке для многодетных отцов Политика, 12:31
ТАСС сообщил о назначении нового командующего Тихоокеанским флотом Политика, 12:28
Акционеры Сбербанка одобрили выплату рекордных дивидендов за 2022 год Инвестиции, 12:27
Германия сочла «нормальным» проведение операций ВСУ на территории России Политика, 12:19
В конгрессе США призвали Байдена прекратить «безудержную помощь» Украине Политика, 12:18
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 12:18
НАТО заявило об оказанной Украине помощи в размере $55 млрд Политика, 12:13
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Росздравнадзор отзовет из больниц партию бракованного преднизолона Общество, 12:09
В МИДе назвали «ощутимый прогресс» условием для продления зерновой сделки Политика, 12:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:07
В МИДе назвали план Китая возможной базой для «мирных усилий» на Украине Политика, 12:07
Кредитный рейтинг СК «Согласие-Вита» подтвержден НКР на уровне A.ru Пресс-релиз, 12:06
В Kaiko заявили о переходе лидерства в торгах биткоином к паре с TrueUSD Крипто, 12:06
О каких расходах умалчивают продавцы недвижимости в ОАЭ Pro, 12:04
Военная операция на Украине ,  
0 

НАТО заявило об оказанной Украине помощи в размере $55 млрд

Министр обороны США Остин: НАТО и союзники оказали Украине военную помощь на $55 млрд
Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Heiko Becker / Reuters)

НАТО и союзники оказали Украине военную помощь в размере $55 млрд. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на заседании контактной группы по Украине, которое проходит на авиабазе Рамштайн в Германии

Участники контактной группы с момента ее основания в прошлом апреле выделили Украине $55 млрд.

Первое заседание группы прошло 26 апреля, в его рамках страны НАТО и союзники (Израиль, Япония и др.) объявили о передаче Украине вооружений. С тех пор заседания проходят каждый месяц.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил оказанную Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь примерно в $120 млрд.

В Кремле осуждают военную помощь Украине со стороны стран Запада. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что НАТО и союзники «подливают масла в огонь». По его мнению, поставки вооружений «не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры».

Теги
Минобороны США НАТО Украина
Материалы по теме
Генсек НАТО заявил о согласии всех членов альянса принять Украину
Политика
В Киев впервые с начала военной операции приехал генсек НАТО
Политика
Песков заявил, что недопущение Украины в НАТО остается целью спецоперации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter