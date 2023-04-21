Politico узнала, что послы ЕС обсудят в Британии отношения после Brexit

Неформальная встреча пройдет в конце апреля. После прихода на пост премьера Риши Сунака Лондон взял курс на восстановление отношений с Брюсселем. В феврале были заключены «Виндзорские рамки» по Северной Ирландии

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Послы стран Евросоюза в конце месяца соберутся на неформальную встречу в Великобритании, на которой обсудят отношения после Brexit, сообщила Politico со ссылкой на текст приглашения.

По информации Politico, «первое в истории выездное совещание глав миссий Евросоюза» пройдет 28–29 апреля в поместье на южном побережье Великобритании. Мероприятие организует глава кабинета верховного представителя ЕС Педро Серрано.

В тексте приглашения говорится, что встреча пройдет в «неформальной обстановке, с ночевкой, для обмена идеями и обсуждения общих проблем с ключевыми британскими собеседниками».

Представитель делегации сообщил Politico, что дополнительные приглашения также направлены британским аналитическим центрам. Однако британских чиновников или политиков на встречу не позвали, чтобы «способствовать откровенному обсуждению».

Как пишет Politico, группа послов попросила Серрано вскоре после его прибытия в Лондон в прошлом году обеспечить больше возможностей для обсуждения с Великобританией, утверждая, что одночасовых встреч каждые две недели недостаточно.

Один из послов европейской страны отметил в беседе с Politico, что для встречи выбран «подходящий момент, чтобы обсудить, к чему движутся отношения между Великобританией и ЕС». Другой посол, представляющий одну из стран Северной Европы, уточнил, что делегация ожидает, что основным вопросом на повестке станут «Виндзорские рамки» и будущие отношения Лондона с Брюсселем.

Великобритания была членом ЕС с 1973 года. В 2016-м в стране прошел референдум, где 51,9% проголосовавших высказались за Brexit. С 1 февраля 2020 года Великобритания формально перестало входить в ЕС, но до 1 января 2021-го предусматривался переходный период, когда страна продолжала следовать правилам объединения.

Выход Великобритании из ЕС прошел при премьере Борисе Джонсоне. В июле прошлого года он ушел в отставку после скандалов и череды отставок в правительстве. Новым премьером стал бывший министр финансов Риши Сунак. При нем, как сообщал Bloomberg, Лондон взял курс на восстановление отношений с Брюсселем. В частности, чтобы разрядить обстановку, Сунак без громкого объявления приостановил рассмотрение в палате лордов законопроекта о протоколе по Северной Ирландии, который был внесен Джонсоном для одностороннего пересмотра договора с ЕС. После Brexit Северная Ирландия оставалась включенной в таможенную территорию Евросоюза, и Лондон и Брюссель судились из-за статуса этой территории.

В конце февраля Великобритания и ЕС заключили соглашение — так называемые «Виндзорские рамки». Согласно им, товары из Великобритании, предназначенные для Северной Ирландии, будут перемещаться по «зеленой полосе», а товары, которые могут попасть в ЕС, — отдельно по «красной полосе». Для первых значительно сократят количество проверок и документов, а вторые продолжат подвергаться обычным проверкам. Кроме того, парламент Северной Ирландии сможет останавливать действие европейских законов о товарах, однако «последнее слово» по вопросу единого рынка все равно будет иметь Европейский суд.