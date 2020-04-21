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Россия сняла санкции с двух украинских бизнесменов

Два украинских бизнесмена исключены из российского санкционного списка, оба имеют отношение к металлургии, и оба попали в санкционный список в декабре 2018 года
Вадим Новинский (Фото: Zuma / ТАСС)

Россия исключила из санкционного списка двух украинских бизнесменов — Андрея Киселева и Вадима Новинского. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе не названы имена бизнесменов. В нем говорится, что правительство постановило «пункты 216 и 358 из приложения № 1 к постановлению правительства Российской Федерации от 1 ноября 2018 года № 1300 <...> исключить». В действующей редакции постановления № 1300 под номером 216 значится Киселев Андрей Николаевич, а под номером 358 — Новинский Вадим Владиславович.

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Новинский является младшим партнером бизнесмена Рината Ахметова, наряду с которым владеет металлургическим холдингом «Метинвест». Кроме того, Новинскому принадлежат около двух десятков компаний, в том числе Херсонский и Черноморский судостроительные заводы, строительная компания «Криворожаглострой» и торгово-финансовая фирма «Сантис». Он также является основным владельцем одной из крупнейших инвестиционно-промышленных групп Украины Smart Holding Group, неоднократно входил в рейтинг богатейших людей Украины по версии журнала Forbes. Киселев, по данным СМИ, является основателем и владельцем компании «УкрМет», одного из самых крупных экспортеров металлолома. 

Постановление правительства № 1300 от 1 ноября 2018 года о введении санкций против украинских физических и юридических лиц было принято в соответствии с указом, подписанным президентом Владимиром Путиным в конце октября 2018 года. Это был указ о специальных экономических мерах, которые должны быть приняты из-за недружественных и противоречащих международному праву действий Украины в отношении россиян. В первоначальной редакции под санкции попали 322 физических и 68 юридических лиц Украины, однако позже список был расширен.

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После подписания указа занимавший на тот момент должность премьер-министра Дмитрий Медведев заявил, что ответные меры коснутся сотен физических и юридических лиц, однако заверил, что меры не коснутся украинского народа в целом.

Введенные ограничительные меры предусматривали блокировку (заморозку) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. Цель постановления — «противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины», также документ направлен на «нормализацию двусторонних отношений».

Под российские санкции, в частности, попали лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, глава МВД Арсен Аваков, уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс.

В список попали высокопоставленные силовики, политики и чиновники, среди них — посол Украины в США Валерий Чалый, министр обороны Степан Полторак и его заместитель Анатолий Петренко, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, генпрокурор Юрий Луценко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: санкции, Украина, бизнесмены
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