Россия сняла санкции с двух украинских бизнесменов

Два украинских бизнесмена исключены из российского санкционного списка, оба имеют отношение к металлургии, и оба попали в санкционный список в декабре 2018 года

Вадим Новинский (Фото: Zuma / ТАСС)

Россия исключила из санкционного списка двух украинских бизнесменов — Андрея Киселева и Вадима Новинского. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе не названы имена бизнесменов. В нем говорится, что правительство постановило «пункты 216 и 358 из приложения № 1 к постановлению правительства Российской Федерации от 1 ноября 2018 года № 1300 <...> исключить». В действующей редакции постановления № 1300 под номером 216 значится Киселев Андрей Николаевич, а под номером 358 — Новинский Вадим Владиславович.

Новинский является младшим партнером бизнесмена Рината Ахметова, наряду с которым владеет металлургическим холдингом «Метинвест». Кроме того, Новинскому принадлежат около двух десятков компаний, в том числе Херсонский и Черноморский судостроительные заводы, строительная компания «Криворожаглострой» и торгово-финансовая фирма «Сантис». Он также является основным владельцем одной из крупнейших инвестиционно-промышленных групп Украины Smart Holding Group, неоднократно входил в рейтинг богатейших людей Украины по версии журнала Forbes. Киселев, по данным СМИ, является основателем и владельцем компании «УкрМет», одного из самых крупных экспортеров металлолома.

Постановление правительства № 1300 от 1 ноября 2018 года о введении санкций против украинских физических и юридических лиц было принято в соответствии с указом, подписанным президентом Владимиром Путиным в конце октября 2018 года. Это был указ о специальных экономических мерах, которые должны быть приняты из-за недружественных и противоречащих международному праву действий Украины в отношении россиян. В первоначальной редакции под санкции попали 322 физических и 68 юридических лиц Украины, однако позже список был расширен.